október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 17°C ☁️
október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 17°C ☁️
3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz
Depositphotos

Címlap / Életmód / Ezotéria / 3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi...

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

Farkas Izabella
Írta 2026.10.15.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Az ősz olyan pénzügyi fordulatokat tartogathat, amelyek hosszabb távon is meghatározhatják a következő hónapokat. Mutatjuk, kiknek kedvezhetnek most a csillagok az anyagiak terén!

Az ősz nemcsak az újratervezésről, hanem a pénzügyi helyzetünk alakulásáról is szólhat. Egy váratlan lehetőség, egy kedvező döntés vagy egy régóta várt előrelépés is változást hozhat azok életébe, akik eddig hiába vártak áttörésre. Az asztrológia szerint három csillagjegy számára különösen ígéretes lehet ez az időszak.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít

Bika: amit eddig csak félve mert megkérdezni

A Bika az egyik leggyakorlatiasabb jegy, mégis van egy pont, ahol rendszeresen megtorpan: a saját értékének kimondása. Ősszel viszont végre összeáll benne a bátorság, hogy leüljön a főnökével fizetésemelésről beszélni, vagy hogy elkérje azt az árat, amit a munkájáért reálisan megérdemel. Nem hirtelen felindulásból teszi, hanem azért, mert hónapok óta gyűjti az érveket, és most érzi úgy, eljött az ideje.

Sokaknál ez nem egyetlen nagy ugrásban jelentkezik, hanem apróbb, de tartós bevételnövekedésben: egy új projekt, egy ügyfél, aki végre rendesen fizet, vagy egy mellékállás, amiről kiderül, hogy komolyan kifizetődik. A Bika türelme most kamatozik, mert nem kapkod, hanem addig vár, amíg tényleg jó ajánlat érkezik.

Olvass még a témában

3 csillagjegy, akinek egy régi álma válik valóra októberben

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt

Ezeket olvassák most

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

Napi horoszkóp 2026. október 15.: Új lehetőségek érkeznek

Napi horoszkóp 2026. október 15.: Új lehetőségek érkeznek

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

Négyféle „részeg típus” létezik, te melyikbe tartozol?

Négyféle „részeg típus” létezik, te melyikbe tartozol?

3 csillagjegy, akinek egy régi álma válik valóra októberben

3 csillagjegy, akinek egy régi álma válik valóra októberben

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.