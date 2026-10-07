Zöld lett a teraszkő az őszi ködtől? Egy marék ebből és egy délután alatt eltűnik

Zöldes elszíneződés és moha jelent meg a teraszkövön? Mutatjuk, hogyan tisztíthatod meg egyszerűen, drága eszközök és erős vegyszerek nélkül.

Az első őszi ködök után hirtelen csúszóssá válhat a teraszkő, és zöldes vagy feketés elszíneződés jelenhet meg rajta, pedig nyáron még tiszta és rendezett volt. Ennek hátterében gyakran alga és moha áll, amelyek a hűvös, párás időben és a kevesebb napsütés mellett könnyebben megtelepednek a kövön. A jó hír, hogy az enyhébb szennyeződés eltávolításához nem feltétlenül van szükség magasnyomású mosóra vagy erős vegyszerekre: egy kevés mosószóda és egy megfelelő kefe is sokat segíthet.

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Miért pont ősszel jelenik meg az alga és a moha?

Nyáron a sok napsütés és a szárazabb időjárás kevésbé kedvez az algák és a mohák terjedésének. Ősszel viszont a ködös, nedves idő, a hosszabb árnyékos időszakok és a lehullott levelek együtt ideálisabb körülményeket teremtenek számukra.

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A kő pórusaiban megmaradó nedvesség mellett a lehullott lomb is hozzájárul ahhoz, hogy szerves anyag kerüljön a felületre. Olvass még a témában Így adhatsz új életet a foltos bőr ruháidnak – bevált tippek és trükkök 8 dolog, amit soha ne tárolj a padláson a szakértő szerint Gyors tojásfestés, festék nélkül! A legszebb húsvéti tojások filctollal A konyharuha igazi baktérium tanya. Így tisztítsd, hogy hatékony legyen

Emiatt ugyanaz a terasz, amely nyáron még tiszta volt, néhány hét alatt zöldes elszíneződést kaphat, és csúszóssá válhat.

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