Az „elég jó vagyok” érzése: a zen és a pszichológia találkozása

Az élet mindennapos forgatagában sokszor előfordulhat, hogy kétségbe vonjuk saját értékességünket. Egyetlen apró kudarc vagy megingás képes arra, hogy megkérdőjelezzük önértékelésünket, és ezzel együtt örömünket az életben. De vajon miért nehéz elhinnünk, hogy elég jók vagyunk?

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A pszichológia tanítása: hogyan tekintsünk önmagunkra

A pszichológia számos aspektusa foglalkozik az önértékeléssel és annak megerősítésével. Carl Rogers, a humanisztikus pszichológia egyik úttörője, hangsúlyozta az önelfogadás fontosságát, amely által erősíthetjük saját pozitív énképünket.

Rogers szerint mindannyian rendelkezünk egy potenciállal, amely által felnőhetünk saját elvárásainkhoz. Ennek elérése viszont megköveteli, hogy feltétel nélkül elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, és képesek legyünk az élet örömteli pillanatait megtalálni.