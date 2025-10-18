Vitaminhiány is okozhatja, ha mindig hideg a kezed

Miért hidegek a kezek és lábak?
A hideg végtagok több okból is kialakulhatnak, kezdve az egyszerű környezeti hőmérséklettől a komoly egészségügyi problémákig. Ahhoz, hogy megértsük, miért lehet állandóan hideg a kezünk, érdemes részleteiben megvizsgálni a lehetséges okokat.
Keringési problémák
Az egyik leggyakoribb ok, amiért valakinek hidegek lehetnek a végtagjai, a keringési problémák. Ha a vérkeringés nem megfelelő, a végtagok nem kapnak elegendő vért, ami hideg tapintást eredményez. Ez különösen a vékonyabb, perifériás erekre jellemző, amelyek hajlamosabbak a rossz keringésre.
A keringési zavarok jellemzően más tünetekkel is társulhatnak, mint például a lábfájdalom fizikai megterhelés során, amit időnként enyhe kékes elszíneződés követhet.
Vitaminhiány
Kevesen gondolnak arra, hogy a vitaminhiány is okozhat hideg végtagokat. Különösen a B12-vitamin hiánya járulhat hozzá ahhoz, hogy a kezek és lábak hidegek legyenek. A B12-vitamin főként az idegrendszer működéséhez nagyon fontos. Amennyiben ez a vitamin nem elégséges mennyiségben van jelen a szervezetben, az idegi funkciók zavara léphet fel, ami befolyásolja a végtagok érzékelését és hőmérsékletét.
Egy tanulmány szerint (PMC) a B12-vitamin-hiányban szenvedő emberek gyakrabban tapasztalnak hideg kezeket, és ez a probléma viszonylag könnyen orvosolható a megfelelő vitaminpótlással.
Pajzsmirigy alulműködés
A pajzsmirigy alulműködés, más néven hipotireózis, szintén gyakori oka lehet a hideg végtagoknak. Amikor a pajzsmirigy nem termel elegendő mennyiségű hormont, az anyagcsere lelassul, amely miatt a szervezet hőtermelése csökken.
A hipotireózis tünetei közé tartozik még a fáradtság, a súlygyarapodás és a depresszió, de a hideg végtagok szintén a jellegzetes tünetek közé tartoznak.
Raynaud-kór
A Raynaud-kór egy másik gyakori oka a hideg végtagoknak. Ez az állapot az ujjak ereinek görcsös összehúzódását okozza, ami miatt az ujjak átmenetileg hidegek és sápadtak lesznek, gyakran elfehérednek vagy elkékülnek.
A Raynaud-kór leggyakrabban stressz vagy hideg időjárás hatására jelentkezik, és bár általában ártalmatlan, súlyosabb esetekben orvosi beavatkozásra lehet szükség.