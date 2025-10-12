TESZT: Mennyire anyáskodsz a párod felett? A válaszaidból kiderül

0%
Mit teszel, ha a partnered hazajön egy fárasztó nap után?
A párod új munkára jelentkezik, szeretne megpályázni egy állást. Hogyan viselkedsz?
Olvass még a témában
Nálatok kinek a feladata a házimunka, a főzés, a bevásárlás?
Úgy érzed, az egyik barátja nagyon rossz hatással van a szerelmedre. Mit teszel?
Szoktad kritizálni a szerelmed megjelenését?
Szerinted a ti kapcsolatotokban ki hoz több áldozatot a másik működőképes karrierjéért?
A szerelmed munkahelyi konfliktusba keveredik és te is ott vagy a szóváltás során. Mit teszel?
Az anyáskodás többet árt, mint használ - Te vajon túlzásokba esel?
Túl sokat anyáskodsz
Azok közé a nők közé tartozol, akik hajlamosak túlgondoskodóvá válni a kapcsolatukba, ami azért veszélyes, mert eltolódnak az erőviszonyok. Egyértelmű, hogy jót akarsz és szereted a kedvesedet, ezért próbálod kímélni, pátyolgatni. Ám ezzel együtt jár az is, hogy egy kicsit irányítod, befolyásolod, ha erőteljesebb a személyiséged, mint neki, akkor pedig hajlamos lehetsz már-már gyerekként kezelni őt. Biztos te is belátod, hogy ez az erőviszony már nem feltételezheti azt, hogy kiegyensúlyozott, egyenlő felek vagytok a párkapcsolatotokon belül – ezen érdemes változtatnotok!
Pont annyit anyáskodsz, amennyit kell
Jól felismered, mikor van szüksége egy kis extra szeretetre, támogatásra és törődésre a szerelmednek, de pontosan tudod azt is, mikor kell visszavonulót fújnod. Tisztában vagy vele, hogy gyakran a jelenléted elég bíztatást jelent számára és nem is megszólalnod ahhoz, hogy ő ezt érezze. Tudja, hogy kérhet tőled segítséget, viszont kellő szabadságot kap ahhoz, hogy mindezt ne tartsa kényszernek. Erre a harmóniára kell továbbra is törekednetek!
Egyáltalán nem vagy anyáskodós
Távol áll tőled az anyáskodás, ami abból a szempontból nagyon szerencsés, hogy egyáltalán nem akarod befolyásolni a szerelmedet és felnőtt férfiként tekintesz rá. Számodra ez alapvető, de hidd el, sokan egészen másként gondolkoznak erről a kérdésről. Sajnos azonban sok esetben túlzásba esel, és annyira szabadkezet adsz a partnerednek, hogy már-már inkább nemtörődömségként csapódhat le a viselkedésed. Ha hozzád szól, rendben van, de ha nem, az is, ha kikéri a véleményed oké, de ha nem, az sem zavar… Ezzel a módszerrel sajnos megágyazhatsz az eltávolodásnak, ami egész biztosan nem célod. A szereteted kimutatása nem jelenti azt, hogy korlátoznád a szabadságát!
Oszd meg az eredményed: