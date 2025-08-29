6 testi tünet, ami arra utal, túl nagy stresszben élsz

1. A bőrproblémák figyelmeztető jelek lehetnek
A bőrünk az egyik legérzékenyebb terület a testünkön, amely az első jeleit adhatja a bennünk lévő feszültségnek. Pattanások, ekcéma, vagy rosacea jelenhet meg akkor, amikor túl sok a stressz. Ez azért van, mert a stressz hormonok, mint például a kortizol, növelhetik a gyulladásos reakciókat a szervezetben.
Amikor krónikus stresszel küszködünk, az immunrendszerünk is gyengülhet, ami szintén hozzájárulhat a bőrproblémák kialakulásához. Az immunrendszer tartozékai, például a bőrbarrier, védtelenebbé válhatnak a külső környezeti hatásokkal szemben, ami a bőr irritációjához vezethet.
