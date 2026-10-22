Perfekt őszi sütőtökös sütemény, mindössze néhány hozzávalóból

A trükk az egyszerűségében rejlik.
Miért pont a sütőtök a tökéletes alapanyag
A sütőtök sütve selymes, krémes állagúvá válik, ami a tésztának magától ad nedvességet és lágyságot, így kevesebb zsiradékkal és cukorral is finom marad a végeredmény. Emellett a natúr édessége miatt nem kell túlcukrozni a tésztát, a fahéj és a szerecsendió pedig önmagában is elhozza azt az otthonos, őszi hangulatot, amit ilyenkor mindenki keres a sütik között.
Mire lesz szükséged
- kb. 300 gramm sült, pürésített sütőtök (hokkaidó vagy nagydobosi tök is tökéletes)
- 3 tojás
- 150 gramm cukor (lehet barna cukor is)
- 200 gramm liszt
- 1 csomag sütőpor
- 1 teáskanál fahéj
- egy csipet szerecsendió vagy gyömbérpor, ha van otthon
- 8 evőkanál olaj vagy olvasztott vaj
Ennyi az egész, se habosítógép, se bonyolult díszítés nem kell hozzá, mégis olyan süteményt kapsz, ami egy tortaformányi boldogságot jelent egy esős délutánra.
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