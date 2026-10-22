Perfekt őszi sütőtökös sütemény, mindössze néhány hozzávalóból

Egy fej sütőtök, néhány tojás és egy kis liszt: ennyiből már össze lehet dobni egy olyan süteményt, ami illatával betölti az egész konyhát, és amitől még a legnagyobb cukrásztudomány nélküli háztartásokban is elhiszik, hogy valaki komoly munkát fektetett bele.

A trükk az egyszerűségében rejlik.

Miért pont a sütőtök a tökéletes alapanyag

A sütőtök sütve selymes, krémes állagúvá válik, ami a tésztának magától ad nedvességet és lágyságot, így kevesebb zsiradékkal és cukorral is finom marad a végeredmény. Emellett a natúr édessége miatt nem kell túlcukrozni a tésztát, a fahéj és a szerecsendió pedig önmagában is elhozza azt az otthonos, őszi hangulatot, amit ilyenkor mindenki keres a sütik között.

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Mire lesz szükséged

kb. 300 gramm sült, pürésített sütőtök (hokkaidó vagy nagydobosi tök is tökéletes)

3 tojás

150 gramm cukor (lehet barna cukor is)

200 gramm liszt

1 csomag sütőpor

1 teáskanál fahéj

egy csipet szerecsendió vagy gyömbérpor, ha van otthon

8 evőkanál olaj vagy olvasztott vaj

Ennyi az egész, se habosítógép, se bonyolult díszítés nem kell hozzá, mégis olyan süteményt kapsz, ami egy tortaformányi boldogságot jelent egy esős délutánra. Olvass még a témában 6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet 4 dolog, ami milleniálsként nekem természetes, de örülök, hogy a Gen Z-nek már nem az Ezt hozza 2026. október 5. a numerológia szerint: elmélyülés és önreflexió Kipróbáltam, mi történik, ha úgy sétálok, mint a férfiak – meglepő eredményre jutottam

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