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Perfekt őszi sütőtökös sütemény, mindössze néhány hozzávalóból
Unsplash

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Perfekt őszi sütőtökös sütemény, mindössze néhány hozzávalóból

Kende Kíra
Írta 2026.10.22.
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Egy fej sütőtök, néhány tojás és egy kis liszt: ennyiből már össze lehet dobni egy olyan süteményt, ami illatával betölti az egész konyhát, és amitől még a legnagyobb cukrásztudomány nélküli háztartásokban is elhiszik, hogy valaki komoly munkát fektetett bele.

A trükk az egyszerűségében rejlik.

Miért pont a sütőtök a tökéletes alapanyag

A sütőtök sütve selymes, krémes állagúvá válik, ami a tésztának magától ad nedvességet és lágyságot, így kevesebb zsiradékkal és cukorral is finom marad a végeredmény. Emellett a natúr édessége miatt nem kell túlcukrozni a tésztát, a fahéj és a szerecsendió pedig önmagában is elhozza azt az otthonos, őszi hangulatot, amit ilyenkor mindenki keres a sütik között.

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Mire lesz szükséged

  • kb. 300 gramm sült, pürésített sütőtök (hokkaidó vagy nagydobosi tök is tökéletes)
  • 3 tojás
  • 150 gramm cukor (lehet barna cukor is)
  • 200 gramm liszt
  • 1 csomag sütőpor
  • 1 teáskanál fahéj
  • egy csipet szerecsendió vagy gyömbérpor, ha van otthon
  • 8 evőkanál olaj vagy olvasztott vaj

Ennyi az egész, se habosítógép, se bonyolult díszítés nem kell hozzá, mégis olyan süteményt kapsz, ami egy tortaformányi boldogságot jelent egy esős délutánra.

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