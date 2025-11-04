Ha ilyen a kézírásod, igazi pesszimista alkat vagy

Egyre nehezebb a dolga a grafológusoknak, hiszen egyre kevésbé általános a kézírás. Ugyan hazánkban még tanulják a gyerekek, de az USA számos államában már nem fordítanak erre időt.

Pedig a kézírás nem csak azért fontos, hogy lejegyezzünk néhány dolgot. Az írás rendkívüli fejlesztő erővel bír, hiszen hihetetlenül összetett folyamat. Különös mértékben erősíti a memóriát, tehát a kézzel lejegyzett tanulnivaló előbb beépül, mint amit géppel vésünk fel magunknak. Akik eleget írnak kézzel, azok a felmérések alapján kreatívabbak, szebben beszélnek sőt, a meditatív állapotokat is egyszerűbben elérhetik.

De ez még mind semmi ahhoz képest, hogy már létezik írásterápia, aminek köszönhetőn bizonyították, hogy nem csak mi hatunk az írásra, az írás is hat ránk. Ez pedig azt jelenti, hogy az írásunk megváltoztatásával gyorsabban feldolgozhatjuk a traumáinkat, változtathatunk a személyiségünkön. Erre akár szükség is lehet, ha az alábbiakat fedezed fel az írásodban!

Ezek a jelek utalnak arra, hogy túlságosan pesszimista beállítottságú vagy

Az alapvető feltételezés az, hogy az írás egyenes – akkor szabályos és akkor utal tökéletesen kiegyensúlyozott személyiségre. Ám a valóságban csak nagyon kevesen vannak azok, akik szögegyenesen írnak, főleg maguktól, vonal segítsége nélkül. Az aktuális hangulatodat, lelki állapodat nagyszerűen tükrözi, merre tart az írásod. Az optimisták felfelé haladnak a papíron, míg a pesszimisták, rosszkedvűek lefelé. Persze, ennek nyomán az írás nem kizárólag a jelenlegi hangulatodat hivatott megmutatni. Arra is utalhat, mennyire nézel pozitívan, vagy éppen negatívan a jövőbe.

Amennyiben nem igazán tudod eldönteni, mit mondj az írásodról, mert az egyszer lefelé, egyszer pedig felfelé ível, akkor érdemes végiggondolnod, mennyire vagy kitartó. Az ilyen írás ugyanis arra enged következtetni, hogy nagy lendülettel és lelkesedéssel vágsz bele a kihívásokba, a feladatokba, azonban könnyen feladod a terveidet és meggondolod magadat – eluralkodik rajtad a pesszimizmus.

Az írás típusa is sokat elárulhat rólad, vagy bárkiről, akinek elemzed az írását. Pesszimizmusra enged következtetni, ha az írás alapvetően egyenes, viszont a szóvégek lefelé tartanak és a betűket is lefelé ívelő vonalakkal látod áthúzva.

