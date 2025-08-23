3 mennyei őszi leves, amit még a gyerekek is tunkolni fognak

1. Krémes sütőtökkrémleves pirított magokkal
A sütőtök az ősz igazi sztárja. Édeskés íze miatt a gyerekek is könnyebben elfogadják, miközben vitaminokban és rostban gazdag. A krémleves selymessége és a tetején ropogó magok tökéletes egyensúlyt teremtenek.
Hozzávalók (4 adaghoz):
- sütőtök: 800 g
- vöröshagyma: 100 g
- sárgarépa: 100 g
- burgonya: 200 g
- olívaolaj: 30 g
- zöldségalaplé: 1 000 ml
- kókusztejszín vagy főzőtejszín: 100 g
- só: 5 g
- őrölt szerecsendió: 2 g
- tökmag: 30 g
Elkészítés:
A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk, majd kockákra vágjuk. A hagymát és a sárgarépát felaprítjuk, a burgonyát meghámozzuk és feldaraboljuk. Egy nagy lábasban olívaolajat melegítünk, megpirítjuk rajta a hagymát, majd hozzáadjuk a répát, burgonyát és a sütőtököt. Felöntjük az alaplével, majd kb. 25 percig főzzük, amíg minden megpuhul. Botmixerrel simára turmixoljuk, majd belekeverjük a tejszínt és a szerecsendiót. A tetejét pirított tökmaggal díszítjük. Friss bagettel kínálva biztosan tunkolás lesz a vége.
2. Almás-sárgarépás csirkeleves
Ez a leves egyszerre frissítő és melengető. Az alma édessége és a sárgarépa természetes íze remek párost alkot, miközben a csirkehús tartalmassá teszi az ételt. Gyerekek számára is könnyen fogyasztható, mert nem túl fűszeres, viszont mégis különleges ízvilágot ad.
Hozzávalók (4 adaghoz):
- csirkemellfilé: 300 g
- alma (édes, pl. jonatán): 200 g
- sárgarépa: 200 g
- zeller: 100 g
- vöröshagyma: 80 g
- burgonya: 200 g
- olívaolaj: 20 g
- zöldségalaplé: 1 200 ml
- só: 6 g
- őrölt fehérbors: 1 g
- petrezselyemzöld: 10 g
Elkészítés:
A csirkemellet kisebb kockákra vágjuk, és kevés olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, majd a felkarikázott sárgarépát és a kockázott zellert. Felöntjük alaplével, és 15 percig főzzük. Ezután kerül bele a kockázott burgonya és a meghámozott, felkockázott alma. Még további 15 percig főzzük, amíg minden megpuhul. Sóval, borssal ízesítjük, majd tálaláskor friss petrezselyemmel szórjuk meg. A gyerekek imádni fogják, ha puha zsemle darabokkal vagy pirított kenyérrel kínáljuk.