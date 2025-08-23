3 mennyei őszi leves, amit még a gyerekek is tunkolni fognak
istockphoto.com

3 mennyei őszi leves, amit még a gyerekek is tunkolni fognak

Farkas Izabella
Írta 2025.08.23.

Az ősz beköszöntével a konyha is más illatokkal telik meg. A friss zöldségek, az édeskés sütőtök, a zamatos almák vagy a melengető fűszerek mind arra hívnak, hogy valami laktató és meleg ételt készítsünk. A levesek ilyenkor nemcsak testet-lelket melengetnek, de a gyerekeket is könnyebb velük asztalhoz csábítani. Ráadásul ha friss kenyérrel kínáljuk, garantált a tunkolás, ami minden családi vacsora fénypontja lehet. Most három olyan őszi levest mutatunk, amelyek nemcsak finomak és táplálóak, hanem a gyerekek kedvenceivé is válhatnak.

1. Krémes sütőtökkrémleves pirított magokkal

A sütőtök az ősz igazi sztárja. Édeskés íze miatt a gyerekek is könnyebben elfogadják, miközben vitaminokban és rostban gazdag. A krémleves selymessége és a tetején ropogó magok tökéletes egyensúlyt teremtenek.

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • sütőtök: 800 g
  • vöröshagyma: 100 g
  • sárgarépa: 100 g
  • burgonya: 200 g
  • olívaolaj: 30 g
  • zöldségalaplé: 1 000 ml
  • kókusztejszín vagy főzőtejszín: 100 g
  • só: 5 g
  • őrölt szerecsendió: 2 g
  • tökmag: 30 g

Elkészítés:
A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk, majd kockákra vágjuk. A hagymát és a sárgarépát felaprítjuk, a burgonyát meghámozzuk és feldaraboljuk. Egy nagy lábasban olívaolajat melegítünk, megpirítjuk rajta a hagymát, majd hozzáadjuk a répát, burgonyát és a sütőtököt. Felöntjük az alaplével, majd kb. 25 percig főzzük, amíg minden megpuhul. Botmixerrel simára turmixoljuk, majd belekeverjük a tejszínt és a szerecsendiót. A tetejét pirított tökmaggal díszítjük. Friss bagettel kínálva biztosan tunkolás lesz a vége.

2. Almás-sárgarépás csirkeleves

Ez a leves egyszerre frissítő és melengető. Az alma édessége és a sárgarépa természetes íze remek párost alkot, miközben a csirkehús tartalmassá teszi az ételt. Gyerekek számára is könnyen fogyasztható, mert nem túl fűszeres, viszont mégis különleges ízvilágot ad.

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • csirkemellfilé: 300 g
  • alma (édes, pl. jonatán): 200 g
  • sárgarépa: 200 g
  • zeller: 100 g
  • vöröshagyma: 80 g
  • burgonya: 200 g
  • olívaolaj: 20 g
  • zöldségalaplé: 1 200 ml
  • só: 6 g
  • őrölt fehérbors: 1 g
  • petrezselyemzöld: 10 g

Elkészítés:
A csirkemellet kisebb kockákra vágjuk, és kevés olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, majd a felkarikázott sárgarépát és a kockázott zellert. Felöntjük alaplével, és 15 percig főzzük. Ezután kerül bele a kockázott burgonya és a meghámozott, felkockázott alma. Még további 15 percig főzzük, amíg minden megpuhul. Sóval, borssal ízesítjük, majd tálaláskor friss petrezselyemmel szórjuk meg. A gyerekek imádni fogják, ha puha zsemle darabokkal vagy pirított kenyérrel kínáljuk.

