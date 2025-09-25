Ha ezt a diétát követed, tudósok szerint akár 100 évig is elélhetsz

Hallottál már Okinawáról? A dél-japán szigetcsoport sokak számára ismert turisztikai nevezetességeiről, de annál is több kincset rejt magában, például az ott élők lenyűgöző életmódját. Az Okinawa-szigeteken sok 100 év feletti ember is él. Mindannyian azt vallják, hogy idősen is remek formájukat az egészséges és változatos, Okinawa-diéta néven elhíresült étrendjüknek köszönhetik.
Ezért dicsérik olyan sokan az Okinawa-diétát
Az Okinawa-diéta egyik alapelve a cukor száműzése az étrendből. Ennek ellenére egyáltalán nem egy fogyókúrás étrendről, hanem egy egészséges életmódot támogató étkezési formáról van szó.
Az már pedig csak a ráadás, hogyaz idős koruk ellenére többségük még egészségügyi problémákkal sem küzd. Nem is csoda hát, hogy a tudósok évek óta próbálnak lépést tartani az életmódjukkal. Tudományos kutatások is arra jutottak, hogy genetikai és a kedvező környezeti tényezők mellett a táplálkozásukban rejlik a kulcs.