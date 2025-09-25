Ha ezt a diétát követed, tudósok szerint akár 100 évig is elélhetsz
Ha ezt a diétát követed, tudósok szerint akár 100 évig is elélhetsz

Nyul Debóra
Írta 2025.09.25.

Van Kelet-Ázsiában egy vulkanikus szigetcsoport, ami amellett, hogy sok turista kedvelt célpontja, elhíresült arról, hogy az ott élő emberek még idős korukban is egészségesek és fittek, a titkuk pedig nem más, mint a sajátos étrendjük.

Hallottál már Okinawáról? A dél-japán szigetcsoport sokak számára ismert turisztikai nevezetességeiről, de annál is több kincset rejt magában, például az ott élők lenyűgöző életmódját. Az Okinawa-szigeteken sok 100 év feletti ember is él. Mindannyian azt vallják, hogy idősen is remek formájukat az egészséges és változatos, Okinawa-diéta néven elhíresült étrendjüknek köszönhetik.

Ezért dicsérik olyan sokan az Okinawa-diétát

Az Okinawa-diéta egyik alapelve a cukor száműzése az étrendből. Ennek ellenére egyáltalán nem egy fogyókúrás étrendről, hanem egy egészséges életmódot támogató étkezési formáról van szó.

Hogy mennyire hatékony, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy sehol  a világon nem él lakosságarányosan annyi 100 év feletti ember, mint Okinawában. 

Az már pedig csak a ráadás, hogyaz idős koruk ellenére többségük még egészségügyi problémákkal sem küzd. Nem is csoda hát, hogy a tudósok évek óta próbálnak lépést tartani az életmódjukkal. Tudományos kutatások is arra jutottak, hogy genetikai és a kedvező környezeti tényezők mellett a táplálkozásukban rejlik a kulcs.

Az Okinawa-diéta előnyei
