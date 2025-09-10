A nyugodt emberek 5 közös titka – te hányat követsz közülük?

1. Tudatosak és jelen vannak
A nyugodt emberek egyik legnagyobb titka a jelenlét. Ők tudatosan élik meg a pillanatot, és nem aggódnak a jövő vagy a múlt miatt. Ez a jelenlét lehetővé teszi számukra, hogy teljes mértékben átéljék az adott helyzeteket, és nyugodtan reagáljanak rájuk.
A mindfulness, vagyis az éber jelenlét gyakorlata segíthet abban, hogy jobban megértsük saját gondolatainkat és érzelmeinket, és ezáltal jobban kontrolláljuk reakcióinkat is. Ezt napi néhány perc meditációval is el lehet érni, amely nyugtató hatással van az elmére.
