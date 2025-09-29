Napi egy alma: tényleg véd a szívbetegségek ellen?
Napi egy alma: tényleg véd a szívbetegségek ellen?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.29.

Miközben évtizedek óta szinte szállóigévé vált az a mondás, miszerint „naponta egy alma a doktort távol tartja”, a közelmúltban végzett kutatások valóban azt sugallják, hogy létezhet némi tudományos alapja ennek a régi bölcsességnek. Az Oxford Egyetem által végzett kutatások szerint ugyanis a napi almafogyasztás valóban hozzájárulhat a szívbetegségek kialakulásának jelentős csökkentéséhez.

Miért fontos a szívünk egészsége?

A szívbetegségek, mint a szívkoszorúér-betegség, világszerte a halálozások egyik vezető okának számítanak. Az egészséges szokások fenntartása, mint például a megfelelő étrend, elengedhetetlen a szív egészségének megőrzéséhez. Az egyszerűen fogyasztható és széles körben elérhető gyümölcsök, például az alma, különösen vonzó megoldást kínálhatnak az egészségtudatos fogyasztók számára.

