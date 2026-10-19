9 dolog, amit az erősen szorongó emberek gyakran mondanak társaságban

Az erősen szorongó emberek gyakran olyan mondatokat mondanak társaságban, amelyek mögött bizonytalanság és megfelelési kényszer húzódhat. Ismerd fel a jeleket!

Az erős szorongás társaságban nem mindig látványos: néha egy-egy hétköznapi mondat mögött bújik meg a megfelelési kényszer, a visszautasítástól való félelem vagy a folyamatos önellenőrzés. Ez a 9 gyakran elhangzó mondat arra utalhat, hogy valaki sokkal többet aggódik mások véleménye miatt, mint amennyit kifelé mutat.

10 laktató diétás vacsora, ami után nem leszel éhes A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Bocsánat, hogy ennyit beszélek

Ez a mondat szinte reflexszerűen hagyja el a száját azoknak, akik attól tartanak, hogy túl sok helyet foglalnak el a beszélgetésben. A túlzott bocsánatkérés mögött gyakran az a félelem húzódik, hogy a saját gondolataik, érzéseik terhet jelentenek másoknak, ezért igyekeznek előre elhárítani egy elutasítást.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.