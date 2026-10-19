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9 dolog, amit az erősen szorongó emberek gyakran mondanak társaságban
Pexels

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9 dolog, amit az erősen szorongó emberek gyakran mondanak társaságban

Farkas Izabella
Írta 2026.10.19.
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Az erősen szorongó emberek gyakran olyan mondatokat mondanak társaságban, amelyek mögött bizonytalanság és megfelelési kényszer húzódhat. Ismerd fel a jeleket!

Az erős szorongás társaságban nem mindig látványos: néha egy-egy hétköznapi mondat mögött bújik meg a megfelelési kényszer, a visszautasítástól való félelem vagy a folyamatos önellenőrzés. Ez a 9 gyakran elhangzó mondat arra utalhat, hogy valaki sokkal többet aggódik mások véleménye miatt, mint amennyit kifelé mutat.

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1. Bocsánat, hogy ennyit beszélek

Ez a mondat szinte reflexszerűen hagyja el a száját azoknak, akik attól tartanak, hogy túl sok helyet foglalnak el a beszélgetésben. A túlzott bocsánatkérés mögött gyakran az a félelem húzódik, hogy a saját gondolataik, érzéseik terhet jelentenek másoknak, ezért igyekeznek előre elhárítani egy elutasítást.

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