9 dolog, amit az erősen szorongó emberek gyakran mondanak társaságban

Az erős szorongás társaságban nem mindig látványos: néha egy-egy hétköznapi mondat mögött bújik meg a megfelelési kényszer, a visszautasítástól való félelem vagy a folyamatos önellenőrzés. Ez a 9 gyakran elhangzó mondat arra utalhat, hogy valaki sokkal többet aggódik mások véleménye miatt, mint amennyit kifelé mutat.
1. Bocsánat, hogy ennyit beszélek
Ez a mondat szinte reflexszerűen hagyja el a száját azoknak, akik attól tartanak, hogy túl sok helyet foglalnak el a beszélgetésben. A túlzott bocsánatkérés mögött gyakran az a félelem húzódik, hogy a saját gondolataik, érzéseik terhet jelentenek másoknak, ezért igyekeznek előre elhárítani egy elutasítást.
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