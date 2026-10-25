október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 14°C Holnap: 13°C 🌧️
október 25. Blanka, Bianka napja Ma: 14°C Holnap: 13°C 🌧️
Mit mond el a benned lévő feszültségről az ekcéma és a kiütés?
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Mit mond el a benned lévő feszültségről...

Mit mond el a benned lévő feszültségről az ekcéma és a kiütés?

Farkas Izabella
Írta 2026.10.25.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A neuroimmunológia egyik alapvetése, hogy a bőrben lévő idegvégződések és immunsejtek folyamatosan kommunikálnak a központi idegrendszerrel: amikor tartósan magas a kortizolszint, az immunrendszer működése felborul, a bőr gyulladásos folyamatai felerősödhetnek.

A bőr az egyetlen szervünk, ami egyszerre van kívül és belül: elválaszt a világtól, miközben mindent érzékel, ami ott kívül történik. Nem véletlen, hogy a bőrgyógyászati rendelők falán gyakran ott lóg egy pszichológus elérhetősége is: a stresszes bőr és a feszült idegrendszer kéz a kézben jár, és ezt ma már a bőrgyógyászat is komolyan veszi, nem csupán a pszichoszomatikus szemlélet.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít

A bőr és az idegrendszer embrionálisan ugyanabból a rétegből, az ektodermából fejlődik ki. Ez nem ezoterikus megállapítás, hanem fejlődésbiológiai tény, és sokat elárul arról, miért reagál a bőrünk olyan érzékenyen arra, ami a fejünkben zajlik.

A bőr mint határ, szó szerint és lelkileg

A bőr fizikailag is határvonal: megmutatja, hol ér véget az én, és hol kezdődik a külvilág. Ha valaki nehezen mond nemet, ha folyamatosan átengedi a saját terét másoknak, a teste könnyen reagál erre a bőrön keresztül is. A meg nem húzott határ nem elvont fogalom: konkrét helyzetekben nyilvánul meg, amikor valaki igent mond, miközben nemet szeretne mondani, vagy csendben marad, amikor szólnia kellene.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akinek az ősz pénzügyi fordulatot hoz

Ezeket olvassák most

„Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt

„Mekkora ribanc!” – 10 mondat, amit nőként mondogattam a belém táplált nőgyűlölet miatt

Napi horoszkóp 2026. október 25. – Visszatérhet egy szerelem

Napi horoszkóp 2026. október 25. – Visszatérhet egy szerelem

Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

3 csillagjegy, akinek szerelmet hoz a Skorpió szezon

Dohos szag jön a szekrényből? Ez az egyszerű trükk hónapokig frissen tartja a ruhákat

Dohos szag jön a szekrényből? Ez az egyszerű trükk hónapokig frissen tartja a ruhákat

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.