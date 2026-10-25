Mit mond el a benned lévő feszültségről az ekcéma és a kiütés?

A bőr az egyetlen szervünk, ami egyszerre van kívül és belül: elválaszt a világtól, miközben mindent érzékel, ami ott kívül történik. Nem véletlen, hogy a bőrgyógyászati rendelők falán gyakran ott lóg egy pszichológus elérhetősége is: a stresszes bőr és a feszült idegrendszer kéz a kézben jár, és ezt ma már a bőrgyógyászat is komolyan veszi, nem csupán a pszichoszomatikus szemlélet.
A bőr és az idegrendszer embrionálisan ugyanabból a rétegből, az ektodermából fejlődik ki. Ez nem ezoterikus megállapítás, hanem fejlődésbiológiai tény, és sokat elárul arról, miért reagál a bőrünk olyan érzékenyen arra, ami a fejünkben zajlik.
A bőr mint határ, szó szerint és lelkileg
A bőr fizikailag is határvonal: megmutatja, hol ér véget az én, és hol kezdődik a külvilág. Ha valaki nehezen mond nemet, ha folyamatosan átengedi a saját terét másoknak, a teste könnyen reagál erre a bőrön keresztül is. A meg nem húzott határ nem elvont fogalom: konkrét helyzetekben nyilvánul meg, amikor valaki igent mond, miközben nemet szeretne mondani, vagy csendben marad, amikor szólnia kellene.
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