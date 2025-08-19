3 meditáció, amivel még ma elindulhatsz a belső nyugalom felé vezető úton

Tudatos jelenlét meditáció
A tudatos jelenlét meditáció, vagyis a mindfulness, talán az egyik legismertebb és legelérhetőbb formája a meditációnak a nyugati világban. Ez a technika a jelen pillanatra való teljes odafigyelést helyezi a középpontba, mely során a gyakorló tudatosan és előítéletmentesen szemléli gondolatait, érzelmeit és környezetét. Ez segít az elme lecsendesítésében és az élet apró örömeinek intenzívebb megélésében.
A mindfulness a következőkre épít: megfigyelés, elfogadás és fókuszálás. Kezdd úgy, hogy egy csendes, zavartalan helyen kényelmesen elhelyezkedsz. Vegyél mély lélegzetet, és lassan fújd ki. Koncentrálj a légzésed ritmusára és arra, hogy minden gondolat megjelenik és eltűnik benned, mint a felhők az égen.