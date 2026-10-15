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Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested
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Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

Váradi Petra
Írta 2026.10.15.
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A rendszeresen ismétlődő, magától jövő ébredésnek komoly mondanivalója lehet arról, hogyan éled az életed éppen most.

Fél négy. Aztán másnap negyed öt. Harmadnap megint ugyanaz a percre pontos ébredés, pedig se ébresztőt nem állítottál, se kávét nem ittál este. A tested mintha egy láthatatlan menetrendet követne, és téged is bevonna a titkába.

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A hagyományos kínai orvoslás és a modern szomatikus szemlélet is egyet ért abban, hogy a napunk nem egyenletes: bizonyos óráknak más a minősége, más energiát hordoznak. Amikor a tested pontosan egy adott sávban riaszt fel, érdemes megnézni, mi zajlik éppen abban az életszakaszban, és mit próbál üzenni a belső órád.

Hajnali három és négy óra között

Ez az az idősáv, amikor a legtöbben azt érzik, hogy a gondolataik hangosabbak, mint napközben. Ha rendszeresen ebben a sávban nyílik ki a szemed, valószínűleg olyan téma foglalkoztat, amit napközben elintézettnek gondolsz, de valójában nem engedted el.

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Egy döntés, egy elmondatlan mondat, egy régi sérelem, ami csendben újra és újra felszínre kúszik, amint a külvilág zaja elhalkul.

Ilyenkor nem érdemes azonnal a telefonért nyúlni vagy elkezdeni pörgetni a másnapi teendőket. Sokkal többet segít, ha pár percig csak fekszel, és megfigyeled, milyen érzés vagy gondolat van jelen, mielőtt elhessegetnéd.

Nő az órára pillant éjszaka
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