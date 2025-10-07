A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni

A Bikák méltóak hírnevükre és büszkén viselik a legmakacsabb csillagjegyek titulusát. Amikor elhatároznak valamit, akkor nem lehet őket meggyőzni annak ellenkezőjéről. Jó hír, hogy a pozitív dolgok mellett is képesek ennyire elköteleződni, de rossz, hogy a kevésbé előremutató kérdések esetében ugyancsak megmásíthatatlan a véleményük. Hűségesek – nem csak párkapcsolatukhoz, hanem elképzelésekhez is, nem szívesen engednek be más ötleteket, véleményeket az életükbe, mint a sajátjuk.



