A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni
A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.07.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy vannak kifejezetten makacs és önfejű emberek, akik akkor sem kérnek elnézést, ha tudják: tényleg nincs igazuk. Ezek a csillagjegyek élen járnak ebben!

1/6 Bika

Bika
A Bikák méltóak hírnevükre és büszkén viselik a legmakacsabb csillagjegyek titulusát. Amikor elhatároznak valamit, akkor nem lehet őket meggyőzni annak ellenkezőjéről. Jó hír, hogy a pozitív dolgok mellett is képesek ennyire elköteleződni, de rossz, hogy a kevésbé előremutató kérdések esetében ugyancsak megmásíthatatlan a véleményük. Hűségesek – nem csak párkapcsolatukhoz, hanem elképzelésekhez is, nem szívesen engednek be más ötleteket, véleményeket az életükbe, mint a sajátjuk.

2/6 Skorpió

Skorpió
A Skorpiók szintén nagyon makacsak és eltökéltek, ám őket az érzelmeik is erőteljesen befolyásolják. Sőt, talán mondhatjuk, hogy érzelmeik erősebben hatnak rájuk, mint gondolataik, ezért hajlamosak rá, hogy elveszítsék a fejüket és meggondolatlan döntéseket hozzanak. Intenzív érzelmeik meghatározóak és emiatt hajlamosak makacsságukban még úgy is kitartani, hogy tudják, azokkal saját és mások boldogságát is veszélyeztetik.

3/6 Vízöntő

Vízöntő
Teljesen más okból makacsak a Vízöntők, mint a többiek. Általában él a fejükben egy kép, ami jellemzően távol áll attól, amit mások gondolnak a minket körülvevő világról. Sőt, sok esetben a Vízöntők gondolatai egyenesen ütköznek a hagyományos normákkal. Elkötelezetten követik saját meggyőződéseiket és sokszor harcolnak azért, amiben hisznek, sokszor úgy, hogy közben meg sem hallják környezetük véleményét, kéréseit.

