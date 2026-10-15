„Kit értesítsünk, ha szükséges?” A kórházban jöttem rá, hogy nem tudom a biztos választ

A kórházi nyomtatványon volt egy sor: „Kit értesítsünk, ha szükséges?” Ott ültem a váróteremben, kezemben a golyóstoll, és percekig néztem azt az üres vonalat. Nem azért, mert nem volt, kit beírjak. Azért, mert végiggondoltam, kit hívnék fel valóban, ha baj lenne, és ki az, akit csak zavarnék vele.
Amikor nincs kit igazán felhívni
Egy sima kivizsgálásra mentem, semmi komoly, mégis ott, abban a steril, sárgás fényben derült ki valami, amit hetek óta próbáltam nem észrevenni. Anyámat beírhattam volna, de tudtam, hogy azonnal bepánikolna, és inkább engem kellene nyugtatnom telefonon, mint fordítva. A legjobb barátnőm neve is felmerült, de vele hónapok óta csak Instagram-sztorikon üzengettünk egymásnak szíveket, valódi beszélgetés nélkül. A kollégáim kedvesek voltak, de kollégák, nem olyan emberek, akik éjjel kettőkor felvennék a telefont.
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