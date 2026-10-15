október 15. Teréz napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☁️
október 15. Teréz napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☁️
„Kit értesítsünk, ha szükséges?” A kórházban jöttem rá, hogy nem tudom a biztos választ
iStock

Címlap / Életmód / „Kit értesítsünk, ha szükséges?” A...

„Kit értesítsünk, ha szükséges?” A kórházban jöttem rá, hogy nem tudom a biztos választ

Váradi Petra
Írta 2026.10.15.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Néha egy egyszerű kórházi kérdés mutat rá arra, mennyire eltávolodtunk egymástól, és milyen könnyű észrevétlenül magányossá válni a felnőtt életben.

A kórházi nyomtatványon volt egy sor: „Kit értesítsünk, ha szükséges?” Ott ültem a váróteremben, kezemben a golyóstoll, és percekig néztem azt az üres vonalat. Nem azért, mert nem volt, kit beírjak. Azért, mert végiggondoltam, kit hívnék fel valóban, ha baj lenne, és ki az, akit csak zavarnék vele.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben

Amikor nincs kit igazán felhívni

Egy sima kivizsgálásra mentem, semmi komoly, mégis ott, abban a steril, sárgás fényben derült ki valami, amit hetek óta próbáltam nem észrevenni. Anyámat beírhattam volna, de tudtam, hogy azonnal bepánikolna, és inkább engem kellene nyugtatnom telefonon, mint fordítva. A legjobb barátnőm neve is felmerült, de vele hónapok óta csak Instagram-sztorikon üzengettünk egymásnak szíveket, valódi beszélgetés nélkül. A kollégáim kedvesek voltak, de kollégák, nem olyan emberek, akik éjjel kettőkor felvennék a telefont.

Végül mégis anyámat írtam be, mert valakit kötelező volt megadni, és ő volt az egyetlen, akit a kórház biztosan elérhetett.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy páratlan lelki erővel bír – köztük vagy?

3 csillagjegy páratlan lelki erővel bír – köztük vagy?

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

„10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat” – Örökbefogadottak mesélnek róla, hogyan találták meg a rokonaikat

„10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat” – Örökbefogadottak mesélnek róla, hogyan találták meg a rokonaikat

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.