„Kit értesítsünk, ha szükséges?” A kórházban jöttem rá, hogy nem tudom a biztos választ

Néha egy egyszerű kórházi kérdés mutat rá arra, mennyire eltávolodtunk egymástól, és milyen könnyű észrevétlenül magányossá válni a felnőtt életben.

A kórházi nyomtatványon volt egy sor: „Kit értesítsünk, ha szükséges?” Ott ültem a váróteremben, kezemben a golyóstoll, és percekig néztem azt az üres vonalat. Nem azért, mert nem volt, kit beírjak. Azért, mert végiggondoltam, kit hívnék fel valóban, ha baj lenne, és ki az, akit csak zavarnék vele.

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Amikor nincs kit igazán felhívni

Egy sima kivizsgálásra mentem, semmi komoly, mégis ott, abban a steril, sárgás fényben derült ki valami, amit hetek óta próbáltam nem észrevenni. Anyámat beírhattam volna, de tudtam, hogy azonnal bepánikolna, és inkább engem kellene nyugtatnom telefonon, mint fordítva. A legjobb barátnőm neve is felmerült, de vele hónapok óta csak Instagram-sztorikon üzengettünk egymásnak szíveket, valódi beszélgetés nélkül. A kollégáim kedvesek voltak, de kollégák, nem olyan emberek, akik éjjel kettőkor felvennék a telefont.

Végül mégis anyámat írtam be, mert valakit kötelező volt megadni, és ő volt az egyetlen, akit a kórház biztosan elérhetett.

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