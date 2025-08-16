Tudomány bizonyítja: ekkor történnek a legfontosabb dolgok az életedben

Ugyan nem illik mindenkire, a statisztika mégis jóval tudományosabb, mint a horoszkóp, ami próbálja megmondani, mi történik veled jövő szombaton. Egy nagy-britanniai felmérés nyomán pedig most kiderült, hogy – statisztikailag – mi történik, vagy éppen történt veled az elmúlt és az elkövetkező években.

Az első barátságtól a cégalapításig

A brit párok átlagosan 26 évesen házasodnak, és 27 évesen vásárolják meg az első otthonukat – derült ki egy új felmérésből.

A 2 000 fő bevonásával vizsgált tanulmány részletesen kitért minden nagyobb életeseményre, így például kiderültek belőle olyan adatok is, mint hogy a legtöbbek 15 évesek, mikor elcsattan az első csókjuk, és 17 éves korban a legvalószínűbb, hogy valaki összejön az első „igazi” barátjával vagy barátnőjével.

Sajnos, ezt az eseményt általában 18 évesen követi is az első nagy szerelmi csalódás.