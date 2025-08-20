Számít a méret? Az ilyen magas nők találnak a legkönnyebben párt 

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Számít a méret? Az ilyen magas nők...

Számít a méret? Az ilyen magas nők találnak a legkönnyebben párt 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.20.

Az emberek hajlamosak megjegyzéseket tenni az alacsonyabb emberek magasságával kapcsolatosan, de vajon a tudomány szempontjából mennyire állják meg a helyüket ezek a kijelentések?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ha valamiről, akkor a magasságáról tényleg senki sem dönthet, ezért ebből a szempontból vizsgálva is abszolút inkorrekt megítélni másokat. De úgy tűnik, még a tudományt tekintve is tévednek, hibáznak azok, akik alábecsülik az alacsony nőket.

Már egy 2002-es, angol tanulmány is rávilágított arra, hogy az alacsony nőknek többször van részük hosszú távú, romantikus kapcsolatokban a vágyott kiszemeltekkel sőt, még gyermekáldásban is nagyobb arányban részesülnek.

Egyébként az alacsony talán nem is annyira alacsony magyar viszonylatban, ahol az átlag 165 cm – a tanulmányban 162 centis nőket jelöltek alacsonyként a kutatók.

Mások ezeket olvassák

ljubaphoto/istockphoto.com

Vajon mi állhat ennek hátterében? 

A tanulmány szerint a férfiak preferálják az alacsonyabb nőket, miközben a nők a magasabb férfiakat részesítik előnyben. A kutatók úgy vélik, hogy utóbbinak evolúciós okai lehetnek, mert a magasságot a férfiak esetében a termékenységre utaló jelként értékelték, emellett nagyobb védelmi „funkciót” társítottak hozzájuk. Ez egy teljesen jogos szempont és elvárás volt az őskorban, bár manapság már kicsit megkopott a létjogosultsága. 

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?

Nagy társaság, nagy nyomás – avagy a túl sok barát valóban teher?
Ilyen barát vagy születési hónapod alapján

Ilyen barát vagy születési hónapod alapján
Népszerű párok a romantikus filmekből, akik valóban egymásba szerettek

Népszerű párok a romantikus filmekből, akik valóban egymásba szerettek
5 híresség, aki sportolóként kezdte, de hollywoodi csillag lett

5 híresség, aki sportolóként kezdte, de hollywoodi csillag lett
Legénybúcsúk, amik után nem volt esküvő. 10 durva sztori

Legénybúcsúk, amik után nem volt esküvő. 10 durva sztori
Te is beszélsz álmodban? Íme az okok és mutatjuk, hogyan szokhatsz le róla

Te is beszélsz álmodban? Íme az okok és mutatjuk, hogyan szokhatsz le róla
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK