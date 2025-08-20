Számít a méret? Az ilyen magas nők találnak a legkönnyebben párt 

Ha valamiről, akkor a magasságáról tényleg senki sem dönthet, ezért ebből a szempontból vizsgálva is abszolút inkorrekt megítélni másokat. De úgy tűnik, még a tudományt tekintve is tévednek, hibáznak azok, akik alábecsülik az alacsony nőket.
Egyébként az alacsony talán nem is annyira alacsony magyar viszonylatban, ahol az átlag 165 cm – a tanulmányban 162 centis nőket jelöltek alacsonyként a kutatók.
Vajon mi állhat ennek hátterében?
A tanulmány szerint a férfiak preferálják az alacsonyabb nőket, miközben a nők a magasabb férfiakat részesítik előnyben. A kutatók úgy vélik, hogy utóbbinak evolúciós okai lehetnek, mert a magasságot a férfiak esetében a termékenységre utaló jelként értékelték, emellett nagyobb védelmi „funkciót” társítottak hozzájuk. Ez egy teljesen jogos szempont és elvárás volt az őskorban, bár manapság már kicsit megkopott a létjogosultsága.