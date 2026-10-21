Így vigyél finom halloweeni hangulatot a lakásba giccs nélkül

Fekete és mély tónusú gyertyák
A tökéletes hangulat megteremtésének titka az átgondolt világításban rejlik. Felejtsd el a mesterséges, műanyag fényfüzéreket, és bízd a szoba energiáit a nyílt láng természetes melegségére! A karcsú, éjfekete, mélybordó vagy smaragdzöld gyertyák azonnal arisztokratikus eleganciát kölcsönöznek a térnek, ha pedig extraként patinás fém- vagy antik hatású tartókba állítod őket, garantáltan lenyűgöző látványt kapsz.
Antik tükrök
Egy régi vágású, patinás tükör óriási szerepet játszhat a sejtelmes atmoszféra megteremtésében. Egy barokkosan díszített, aranyszínű vagy fekete keretbe foglalt, enyhén kopottas darab azonnal vonzza a tekintetet. Ez a kiegészítő nemcsak tágítja a teret, de egyúttal romantikus időutazásra is hív – egy ilyen hangsúlyos elem mellett jóformán nincs is szükség más díszítésre a szobában.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.