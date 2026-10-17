Nem szereted a Halloweent? Rendben. De miért kell másnak is utálnia?

A Halloween az egyik kedvenc ünnepem – és őszintén nem értem, miért kellene ezt bárkinek megindokolnom. Mégis minden évben akad valaki, aki megpróbál meggyőzni arról, hogy valójában nem kellene izgatottnak lennem.

Véleménycikk: Schuszter Borka

A Halloween az egyik kedvenc ünnepem. Imádom az egész hangulatát: a tököket, a jelmezeket, a narancssárga fényeket, a kicsit giccses dekorációt, a horrorfilmeket, a hülye tematikus kajákat, és azt, hogy még egy utolsó hónapra, mielőtt beköszöntenek a téli hidegek, minden a játékosságról szól. Egész októberben izgatottan várom, hogy eljöjjön október 31., van, hogy már nyáron elkezdem tervezgetni a jelmezem, és őszintén nem értem, miért kellene ezt bárkinek megindokolnom.

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Márpedig minden évben találkozom valakivel, aki megpróbál meggyőzni arról, hogy valójában nem kellene izgatottnak lennem.

Van, aki ilyenkor előveszi a jól ismert mantrát: „Magyarországon nincs Halloween, Magyarországon halottak napja van.” Ez már csak azért is furcsa érv, mert a Halloween október 31-én van, a halottak napja pedig november 2-án. Vagyis még a naptár is azt mondja, hogy nyugodtan megférnek egymás mellett. Nem kell választanunk. (De ha választanunk kellene, és én a Halloweent választanám, ahhoz sem hiszem, hogy másoknak túl sok köze lenne. Mikor utoljára ellenőriztem, nem volt előírva, hogy kinek hogyan kell viszonyulnia a gyászhoz.) Olvass még a témában „A nőknél bűntudat és sírás, a férfiaknál düh és alkoholizmus” – Hogyan mutatkozik meg a depresszió a két nemnél Te is mindig egyedül eszel ebédszünetben? Egy kutatás szerint ennek meglepő oka lehet A barátnőm elmondta, hogy szándékosan nem védekezett, hogy teherbe essen – nem tudtam, mit gondoljak „Amikor megláttam a katicát, tudtam, hogy a nagyi még mindig itt van” – Szeretteink üzenetei a síron túlról

De persze ilyenkor általában kiderül, hogy valójában nem is a dátumokkal van baj. Hanem azzal, hogy Halloween, és azt „illik” utálni.

Nem kellene ünnepelnünk, mert „ez nem magyar ünnep”

Ezzel az érvvel csak az a probléma, hogy ha következetesek akarunk lenni, meglehetősen gyorsan elfogynak azok az ünnepek, amelyeket minden további gondolkodás nélkül megtarthatunk. A karácsony és a húsvét például nem magyar eredetű ünnepek. Mégis egészen biztosan nem az lesz az első gondolatunk decemberben, hogy akkor idén inkább kihagyjuk.

És persze van, aki vallási okokra hivatkozik, amit egy pontig megértek. Ha valaki a vallása miatt (vagy egyébként bármi más miatt) nem szeretné ünnepelni a Halloweent, azt maximálisan megértem. Ha valaki úgy érzi, hogy a hite vagy a lelkiismerete miatt ez számára nem fér bele, akkor ne ünnepelje. Tiszteletben tartom.

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