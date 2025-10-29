A „dark romance” trend az ősz legizgalmasabb stílusa. Így hordd
A „dark romance” trend az ősz legizgalmasabb stílusa. Így hordd

Az ősz beköszöntével a divatvilág is új színt kap: a dark romance, vagyis a sötét romantika stílusa hódít. Fedezd fel a gótikus elemek és a boho stílus izgalmas ötvözetét.

Az ősz nem csak a pumpkin spice latték és a gyertyafényes esték évszaka, hanem a divatban is hoz egy új hangulatot: itt a dark romance, vagyis a sötét romantika korszaka. Az irányzat nagy hangsúlyt fektet a csipkére, fűzőkre, mély bordó és fekete árnyalatokra – mintha egy gótikus kastélyból sétáltál volna ki, egy borongós szerelmi regény főhősnőjeként.

Nem véletlen, hogy sokaknak beugrik a Twilight-korszak, amikor a vámpírszerelem kultikussá vált, és a romantika kapott egy sötét, misztikus árnyalatot. Mostanra a boho stílus és a gótikus elemek összeolvadtak, és megszületett az ősz legizgalmasabb trendje: a dark romance.

Honnan ered a sötét románc trend?

A kifutókon már hónapok óta láthattuk az előjeleit: fekete brokát, áttört csipke, fodrok, bő szabású maxi szoknyák és kabátok, amelyek mintha egy viktoriánus regény lapjairól keltek volna életre. Jenna Ortega Wednesday-szereplése vagy Morticia Addams ikonikus stílusa szintén megtestesíti ezt az esztétikát.

A boho iránti rajongás sem tűnt el: a könnyed, romantikus maxi ruhák és fodros blúzok most egyszerűen sötétebb tónusokat kaptak. Ha tavasszal az „ethereal girl” (tündéries) irányt próbáltad ki, ősszel eljött az ideje, hogy felfedezd az árnyékosabb oldalát is.

