„Gyerekként órákra az autóban hagyott” – Mikor döbbentél rá, hogy anyukád csapnivaló anya volt

Anyám egyedül nevelt minket, ami kevés pénzt apám küldött, azt is inkább magára és a pasijaira költötte, mint rám és a húgomra. Új ruhánk életünkben nem volt, mindig mások levetett gönceit hordtuk és rendszeres volt, hogy amikor vásárolni mentünk, utasított minket, hogy ügyesen tömjük tele a zsebünket kajával, mert kevés a pénz. Akkor jöttem rá, hogy anyám pocsék anya, amikor egyszer egy iskolai kirándulás alatt az osztálytársaim és a tanárnők döbbenten magyarázták el nekem, hogy lopni nem szabad.



