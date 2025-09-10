„Gyerekként órákra az autóban hagyott” – Mikor döbbentél rá, hogy anyukád csapnivaló anya volt

Nem minden nőnek való a gyerek, ahogy az alábbi sztorik is bizonyítják.
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
1/10 A pasik
Anyának a pasik mindig fontosabbak voltak, mint én. Akkor jöttem rá, igazából mennyire, amikor meg volt beszélve, hogy szülinapom alkalmából elmegyünk kettesben a mekibe (nem voltam nagy igényű gyerek, a meki nálunk ünnepnapnak számított és nagyon vártam), de felhívta az aktuális pasija és inkább vele ment vacsorázni, én otthon maradtam egyedül. Azt mondta, majd bepótoljuk, sosem pótoltuk be. Tíz éves voltam.
2/10 Fegyelmezés
Az egész gyerekkorom rettegéssel telt, anya úgy fegyelmezett, hogy azt mondta, ha rossz leszek, jönnek a zombik, vámpírok, démonok, a farkasember stb. és ő odaad nekik. Komolyan azt hittem vagy 12 éves koromig, hogy szörnyek léteznek és ha nem viselkedem vagy tanulok jól, akkor megesznek. Hogy képes egy anya ezt elhitetni a kislányával?
Anyám egyedül nevelt minket, ami kevés pénzt apám küldött, azt is inkább magára és a pasijaira költötte, mint rám és a húgomra. Új ruhánk életünkben nem volt, mindig mások levetett gönceit hordtuk és rendszeres volt, hogy amikor vásárolni mentünk, utasított minket, hogy ügyesen tömjük tele a zsebünket kajával, mert kevés a pénz. Akkor jöttem rá, hogy anyám pocsék anya, amikor egyszer egy iskolai kirándulás alatt az osztálytársaim és a tanárnők döbbenten magyarázták el nekem, hogy lopni nem szabad.