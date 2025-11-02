Így kell helyesen szeletelni és aprítani a hagymát: te is rosszul csináltad?
iStock

Így kell helyesen szeletelni és aprítani a hagymát: te is rosszul csináltad?

Schuster Borka
Írta 2025.11.02.

A hagymaszeletelés egy olyan feladat, amin a lehető leggyorsabban, a legkevesebb könnyet hullajtva szeretnénk túljutni. A megfelelő technikát ismerve és begyakorolva ez szerencsére sikerülhet is!

Amire szükséged lesz

A hagyma megfelelő vágásához szükség van néhány alapvető dologra. Ezek közül az egyik legfontosabb a megfelelő kés kiválasztása. A hagyma hámozásához először egy hámozókést használj. Ezután javasolt, hogy a vágáshoz, szeleteléshez és aprításhoz a munka nagy részéhez szakácskésre válts. Győződj meg róla, hogy a kés éles, mivel ez megkönnyíti és biztonságosabbá teszi ezt a feladatot és minden más vágási technikát. A vágódeszkád legyen stabil, és elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen lehessen dolgozni rajta.

Az alapvető vágási technikák minden hagymafajtánál működnek, legyen szó lila, vörös vagy fehér hagymáról.

Függetlenül attól, hogy hogyan szeretnéd felvágni a hagymát, az előkészítés folyamata ugyanaz:

  1. Vágd le a hagyma szárvégét.
  2. Távolítsd el a héját úgy, hogy a hüvelykujjad és egy éles kés pengéje közé fogod, vagy egyszerűen csak hámozd meg a hagymát az ujjaddal.
  3. A hagymát ez után már a receptnek megfelelően felvághatod.

