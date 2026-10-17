5 jel, hogy felnőttként sem tetted túl magad az érzelmi elhanyagoláson

A gyermekkori érzelmi elhanyagoltság ritkán jár kiabálással vagy durva bántalmazással, mégis mély nyomot hagy.

Nincs ölelés, amikor sírás jön, nincs kérdés, hogy mi történt az iskolában, nincs visszajelzés az érzésekre. A pszichológiában ezt gyakran láthatatlan hiánynak nevezik, mert nem az történik, aminek nem kellett volna, hanem az marad el, aminek meg kellett volna történnie. Felnőttként sokan nem is kötik össze a jelenlegi nehézségeiket ezzel a gyerekkori mintázattal, pedig a nyomai meglepően konkrét helyeken bukkannak elő.

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1. Nehezen ismered fel, mit érzel valójában

Ha gyerekként senki nem nevezte meg az érzéseidet, nem mondta ki, hogy „látom, most szomorú vagy” vagy „dühösnek tűnsz”, felnőttként is bizonytalan maradhatsz a saját belső világodban. Sokszor csak annyit érzékelsz, hogy feszültség van benned, de nem tudod megfogalmazni, hogy ez szomorúság, harag vagy csalódottság. Ez nem figyelmetlenség, hanem annak a következménye, hogy sosem tanultad meg az érzelmi szókincset, amit a legtöbben a szüleiktől sajátítanak el.

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