5 jel, hogy felnőttként sem tetted túl magad az érzelmi elhanyagoláson

Nincs ölelés, amikor sírás jön, nincs kérdés, hogy mi történt az iskolában, nincs visszajelzés az érzésekre. A pszichológiában ezt gyakran láthatatlan hiánynak nevezik, mert nem az történik, aminek nem kellett volna, hanem az marad el, aminek meg kellett volna történnie. Felnőttként sokan nem is kötik össze a jelenlegi nehézségeiket ezzel a gyerekkori mintázattal, pedig a nyomai meglepően konkrét helyeken bukkannak elő.
1. Nehezen ismered fel, mit érzel valójában
Ha gyerekként senki nem nevezte meg az érzéseidet, nem mondta ki, hogy „látom, most szomorú vagy” vagy „dühösnek tűnsz”, felnőttként is bizonytalan maradhatsz a saját belső világodban. Sokszor csak annyit érzékelsz, hogy feszültség van benned, de nem tudod megfogalmazni, hogy ez szomorúság, harag vagy csalódottság. Ez nem figyelmetlenség, hanem annak a következménye, hogy sosem tanultad meg az érzelmi szókincset, amit a legtöbben a szüleiktől sajátítanak el.
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