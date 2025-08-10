A felnőttkori fejlődés 4 szakasza. Nézd meg, hol tartasz most!

Az első szakasz a függőség elnevezést kapta és azt az időszakot jelöli, amikor még erősen függünk másoktól. Azonban ide nem csak a csecsemőkori függés tartozik, tehát nem kizárólag arról van szó, hogy egy újszülött nem tudja ellátni magát. Függőségben egészen addig maradunk, ameddig nem tudjuk teljesen ellátni magunkat. Ebben a szakaszban alakulnak ki a kapcsolatok alapjai, megtanuljuk, milyen hely a világ, elsősorban közvetlen környezetünk szemüvegén keresztül vizsgáljuk, hogyan, milyen formában tudjuk kielégíteni a legkülönfélébb szükségleteinket.



Vannak, akik nagyon hamar önállóak lesznek, mert megtanulják, hogy nagyon sok mindenben sajnos nem számíthatnak senkire. De olyanok is akadnak, akik túl sok figyelmet, kényeztetést kapnak, mindig a figyelem középpontjában állnak és sosem kell saját csatákat vívniuk. Éppen ezért nem fejlesztik ki azt az önbizalmat és erőt, amire szükségük lenne. Azok, akik gyakorlatilag sosem hagyják el ezt a szakaszt, felnőttként is azt várják másoktól, hogy megoldják problémáikat, irányítsák az életüket.



