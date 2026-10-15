Fekete pöttyök a mennyezeten? Egy filléres szer megállítja a terjedését

Ez a penész, és nem esztétikai probléma csupán, hanem jelzés, hogy valami nincs rendben a lakás páraháztartásával.
Miért pont most szaporodik el
Amíg nyáron nyitva vannak az ablakok, a felesleges nedvesség egyszerűen kiszellőzik. Ahogy viszont beindul a fűtés, a hideg falfelületek és a meleg, párás beltéri levegő találkozásánál lecsapódik a víz. Ez a jelenség különösen a fürdőszobában, a konyhában és a hálószoba ablaka körül jellemző, ahol a legtöbb pára keletkezik, de a legkevesebb friss levegő jut be.
A penészgomba spórái valójában mindig ott vannak a levegőben, csak megfelelő páratartalom és hőmérséklet mellett kezdenek látványosan szaporodni. Ha egyszer megjelennek a fekete pöttyök, azok alatt a felszín alatt már egy egész gombatelep lehet.
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