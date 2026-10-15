Fekete pöttyök a mennyezeten? Egy filléres szer megállítja a terjedését

Október végén, november elején ugyanaz történik minden évben: bekapcsoljuk a fűtést, becsukjuk az ablakokat, és pár hét múlva ott vannak a apró fekete pontok a fürdő plafonján vagy az ablak körüli sarokban.

Ez a penész, és nem esztétikai probléma csupán, hanem jelzés, hogy valami nincs rendben a lakás páraháztartásával.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért pont most szaporodik el

Amíg nyáron nyitva vannak az ablakok, a felesleges nedvesség egyszerűen kiszellőzik. Ahogy viszont beindul a fűtés, a hideg falfelületek és a meleg, párás beltéri levegő találkozásánál lecsapódik a víz. Ez a jelenség különösen a fürdőszobában, a konyhában és a hálószoba ablaka körül jellemző, ahol a legtöbb pára keletkezik, de a legkevesebb friss levegő jut be.

A penészgomba spórái valójában mindig ott vannak a levegőben, csak megfelelő páratartalom és hőmérséklet mellett kezdenek látványosan szaporodni. Ha egyszer megjelennek a fekete pöttyök, azok alatt a felszín alatt már egy egész gombatelep lehet. Olvass még a témában 6 növény, amely a néphiedelmek szerint bőséget hoz az otthonba Moshatod a törülközőket a ruhákkal? A válasz meg fog lepni! Kerti parti stílusosan, olcsón – 6 dekorációs trükk, ami működik 10 zseniális hálófülke-ötlet, ha egyszobás garzonban élsz

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.