Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják

Ezeket a helyeket nem a szemünk, hanem a vendégek ujja és az orra veszi észre először.

Hiába ragyog a konyhapult és tiszta a mosogató, néhány apró részlet könnyen elronthatja az összképet. Vannak olyan felületek és zugok, amelyek a mindennapi takarítás során gyakran kimaradnak, pedig a vendégek szeme könnyen megakad rajtuk. Mutatjuk azt a három helyet, amelyre érdemes külön figyelmet fordítanod, mielőtt becsengetnek a látogatók.

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1. A konyhaszekrény fogantyúinak alja és belső pereme

Naponta többször megfogjuk ezeket, gyakran zsíros vagy nedves kézzel, miközben főzés közben kapkodunk egy fűszer vagy egy edény után. A fogantyú felső, látható része viszonylag tiszta marad, hiszen azt letöröljük a pult fertőtlenítésekor.

Az alja és a belső íve viszont pont oda esik, ahova a kéz nem szívesen nyúl be takarításkor, így ott idővel egy ragacsos, zsíros réteg rakódik le, amely magához vonzza a port is.

Ez az a felület, amit egy vendég szinte biztosan megérint, amikor kinyit egy szekrényt egy pohárért vagy egy tányérért, és az ujjbegyén azonnal érzi, ha ragad valami. Érdemes hetente egyszer egy fogkefét vagy régi körömkefét bevetni langyos, mosogatószeres vízzel, végighúzva a fogantyú alsó élén és a csavarozás körüli résben is, ahol a legtöbb szennyeződés megbújik. Olvass még a témában Levegős terek és kreatív sarkok: így csempéssz frissességet az otthonodba az Ikrek jegyében Tudtad? Ezért van az a kis lyuk a mosdókagylón Így fújd ki a tojást, hogy tartósabb húsvéti dekorációt készíthess belőle Mit csinálj, ha több a könyved, mint a helyed? – Így tettem rendet a könyvespolcomon

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