október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☁️
október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 16°C ☁️
Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti...

Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.15.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ezeket a helyeket nem a szemünk, hanem a vendégek ujja és az orra veszi észre először.

Hiába ragyog a konyhapult és tiszta a mosogató, néhány apró részlet könnyen elronthatja az összképet. Vannak olyan felületek és zugok, amelyek a mindennapi takarítás során gyakran kimaradnak, pedig a vendégek szeme könnyen megakad rajtuk. Mutatjuk azt a három helyet, amelyre érdemes külön figyelmet fordítanod, mielőtt becsengetnek a látogatók.

4 csillagjegy, akiknél októberben leesik a tantusz

1. A konyhaszekrény fogantyúinak alja és belső pereme

Nő szivaccsal törli a szekrény fogantyúját
iStock

Naponta többször megfogjuk ezeket, gyakran zsíros vagy nedves kézzel, miközben főzés közben kapkodunk egy fűszer vagy egy edény után. A fogantyú felső, látható része viszonylag tiszta marad, hiszen azt letöröljük a pult fertőtlenítésekor.

Az alja és a belső íve viszont pont oda esik, ahova a kéz nem szívesen nyúl be takarításkor, így ott idővel egy ragacsos, zsíros réteg rakódik le, amely magához vonzza a port is.

Ez az a felület, amit egy vendég szinte biztosan megérint, amikor kinyit egy szekrényt egy pohárért vagy egy tányérért, és az ujjbegyén azonnal érzi, ha ragad valami. Érdemes hetente egyszer egy fogkefét vagy régi körömkefét bevetni langyos, mosogatószeres vízzel, végighúzva a fogantyú alsó élén és a csavarozás körüli résben is, ahol a legtöbb szennyeződés megbújik.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A zodiákus 4 legmakacsabb csillagjegye

Ezeket olvassák most

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

Magadtól ébredsz hajnalban? Ezt üzeni vele a tested

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

3 csillagjegy, akiknek nagy pénzügyi fordulatot hozhat az ősz

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

Válassz egy őszi ízt, megmondjuk, milyen vagy az ágyban!

Válassz egy őszi ízt, megmondjuk, milyen vagy az ágyban!

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják

Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.