Ezt a 3 helyet mindenki elfelejti kitakarítani a konyhában – a vendégek azonnal kiszúrják

Hiába ragyog a konyhapult és tiszta a mosogató, néhány apró részlet könnyen elronthatja az összképet. Vannak olyan felületek és zugok, amelyek a mindennapi takarítás során gyakran kimaradnak, pedig a vendégek szeme könnyen megakad rajtuk. Mutatjuk azt a három helyet, amelyre érdemes külön figyelmet fordítanod, mielőtt becsengetnek a látogatók.
1. A konyhaszekrény fogantyúinak alja és belső pereme
Naponta többször megfogjuk ezeket, gyakran zsíros vagy nedves kézzel, miközben főzés közben kapkodunk egy fűszer vagy egy edény után. A fogantyú felső, látható része viszonylag tiszta marad, hiszen azt letöröljük a pult fertőtlenítésekor.
Ez az a felület, amit egy vendég szinte biztosan megérint, amikor kinyit egy szekrényt egy pohárért vagy egy tányérért, és az ujjbegyén azonnal érzi, ha ragad valami. Érdemes hetente egyszer egy fogkefét vagy régi körömkefét bevetni langyos, mosogatószeres vízzel, végighúzva a fogantyú alsó élén és a csavarozás körüli résben is, ahol a legtöbb szennyeződés megbújik.
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