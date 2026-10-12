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Én az anyám sikerprojektje voltam – a gyerekemre már nem akarom rátenni ezt a nyomást
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Én az anyám sikerprojektje voltam – a gyerekemre már nem akarom rátenni ezt a nyomást

Schuster Borka
Írta 2026.10.12.
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Gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy hibázni elfogadhatatlan – nem büntetés miatt, hanem mert nagyon hamar megtapasztaltam, milyen fontos az, hogy jól teljesítsek. Felnőttként kellett rájönnöm, hogy nem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy szerethető legyek – és szeretném, ha a lányom ebben egész életében biztos lenne.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy hibázni elfogadhatatlan.

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Nem feltétlenül azért, mert minden hibámért büntetés járt. Inkább azért, mert nagyon hamar megtapasztaltam, milyen fontos az, hogy jól teljesítsek. Jó jegyek, rendes viselkedés, megfelelő megjelenés, lehetőleg semmi olyasmi, ami miatt egy felnőttnek szégyenkeznie kellene miattam.

Az apám alkoholista volt, és egy ilyen családban felnőve anyámnak valószínűleg szüksége volt valamire, amibe kapaszkodhatott. És én lettem ez a kapaszkodó.

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Ha én jól tanultam, rendesen viselkedtem, csinos és prezentálható voltam, azzal ő is felmutathatott valamit a világnak. Mintha a saját élete bizonytalanságaira az én teljesítményem adhatott volna választ.

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