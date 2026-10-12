Én az anyám sikerprojektje voltam – a gyerekemre már nem akarom rátenni ezt a nyomást

Gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy hibázni elfogadhatatlan – nem büntetés miatt, hanem mert nagyon hamar megtapasztaltam, milyen fontos az, hogy jól teljesítsek. Felnőttként kellett rájönnöm, hogy nem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy szerethető legyek – és szeretném, ha a lányom ebben egész életében biztos lenne.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Gyerekkoromban azt tanultam meg, hogy hibázni elfogadhatatlan.

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Nem feltétlenül azért, mert minden hibámért büntetés járt. Inkább azért, mert nagyon hamar megtapasztaltam, milyen fontos az, hogy jól teljesítsek. Jó jegyek, rendes viselkedés, megfelelő megjelenés, lehetőleg semmi olyasmi, ami miatt egy felnőttnek szégyenkeznie kellene miattam.

Az apám alkoholista volt, és egy ilyen családban felnőve anyámnak valószínűleg szüksége volt valamire, amibe kapaszkodhatott. És én lettem ez a kapaszkodó. Olvass még a témában Ezekkel az apró mindennapi lépésekkel te is rengeteg áramot spórolhatsz 5 jel, hogy egy találkozásnak több jelentősége van, mint gondolnád Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül Sosem mondtam el a szüleimnek, hogy évekig titokban terápiába jártam miattuk

Ha én jól tanultam, rendesen viselkedtem, csinos és prezentálható voltam, azzal ő is felmutathatott valamit a világnak. Mintha a saját élete bizonytalanságaira az én teljesítményem adhatott volna választ.

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