Immun-tuning: 10 cinkben gazdag élelmiszer, aminek ott a helye az étrendedben

Nyul Debóra
Írta 2025.10.27.

A cink az egyik legizgalmasabb ásványi anyag, aminek nemcsak az immunrendszerünk normális működésének megőrzésében van szerepe, de a gyorsabb sebgyógyulást is elősegíti. Sőt, még ezen kívül is rengeteg pozitív előnye van, de mivel a szervezetünk nem raktározza el, tudatosan kell ügyelnünk arra, hogy elegendő mennyiséget biztosítsunk belőle a szervezetünk számára. Na de mely élelmiszerek azok, amelyekkel te is könnyen beépítheted az étrendedbe? A cink több, mint 300 enzim működéséhez szükséges, és számos más folyamatban is részt vesz a szervezetünkben. Lebontja a tápanyagokat, enyhíti a megfázásos tüneteket, csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát és a pajzsmirigy-alulműködésre is pozitívan hat. Nőként naponta 8 mg cinkre van szükséged, ami könnyen biztosítható, ha rendszeresen fogyasztasz magas cinktartalmú élelmiszereket.

Húsfélék

Húsfélék
A cink nagy mennyiségben megtalálható mindenféle húsban, a marha-, a bárány- és a sertéshúst is beleértve. 100 g nyers darált marhahús például 4,8 mg cinket tartalmaz, ráadásul a vas- és B-vitamin tartalma sem elhanyagolható. Bár a húsfélék túlzott fogyasztása nem ajánlott, egy magas rostbevitelű, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend keretében hetente akár többször is bátran fogyaszthatsz néhány szelet cinkben is bővelkedő húsfélét.

Kagylófélék

Kagylófélék
A kagylófélék egészséges, alacsony kalóriatartalmú cinkforrások. Egy adag, tehát nagyjából 5-6 darab közepes osztrigában például nagyjából 30 mg cink található, ami kiugróan magas arány. Kisebb mennyiségben, de jó arányban az alaszkai rák és a garnélarák is tartalmaz cinket, így ha szereted a tengeri herkentyűket, ezentúl még eggyel több okod van rá, hogy gyakrabban szerepeljenek az étrendedben.

Hüvelyesek

Hüvelyesek
A hüvelyesek, mint a csicseriborsó, a lencse és a bab mind jelentős mennyiségű cinket tartalmaznak. Vegán vagy vegetáriánus étrend esetén különösen fontos cinkforrások lehetnek, nem mellesleg a fehérje- és rosttartalmuk is magas. Könnyen hozzáadhatod levesekhez, pörköltekhez, rakott ételekhez vagy salátákhoz, így akár minden nap is változatosan fogyaszthatsz belőlük.

Immun-tuning: 10 cinkben gazdag élelmiszer, aminek ott a helye az étrendedben
