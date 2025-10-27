Immun-tuning: 10 cinkben gazdag élelmiszer, aminek ott a helye az étrendedben

A cink az egyik legizgalmasabb ásványi anyag, aminek nemcsak az immunrendszerünk normális működésének megőrzésében van szerepe, de a gyorsabb sebgyógyulást is elősegíti. Sőt, még ezen kívül is rengeteg pozitív előnye van, de mivel a szervezetünk nem raktározza el, tudatosan kell ügyelnünk arra, hogy elegendő mennyiséget biztosítsunk belőle a szervezetünk számára. Na de mely élelmiszerek azok, amelyekkel te is könnyen beépítheted az étrendedbe? A cink több, mint 300 enzim működéséhez szükséges, és számos más folyamatban is részt vesz a szervezetünkben. Lebontja a tápanyagokat, enyhíti a megfázásos tüneteket, csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát és a pajzsmirigy-alulműködésre is pozitívan hat. Nőként naponta 8 mg cinkre van szükséged, ami könnyen biztosítható, ha rendszeresen fogyasztasz magas cinktartalmú élelmiszereket.