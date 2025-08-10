Ez az ásvány jelképezi augusztust és így hathat rád az energiája

Augusztusban a természet valami hihetetlen bőséggel ajándékoz meg minket és az asztrológia szerint is egy különleges ásványnak kell nagyobb figyelmet szentelnünk ebben a perzselő időszakban.

Az augusztus rendkívül buja időszak az életünkben, és ezt talán mindannyian érezzük lelki szinten is, nem csupán látjuk. A zöldségek, gyümölcsök érnek, az erdők gyönyörű zöldek – részben talán ezért is zöld az augusztus hónap ásványa. A ragyogó zöld peridotról úgy tartják, hogy a „Nap köve”, és emiatt igazán stílszerűen passzol az augusztus hónaphoz. Ezt a néhány hetet ugyanis az Oroszlánok uralják, akiknek az asztrológiában a Nap az uralkodó bolygójuk.

A peridot az ezotéria szerint felerősíti a Nap energiáit, bőséget, növekedést hoz viselőjének, de a gyógyítás jelképeként is tekintenek rá. A peridot a személyiségfejlődésben is fontos szerepet játszik, azáltal, hogy segít megtalálni az önvalót, a kiteljesedést. A kristályt a termékenység, a pozitív változás és a nyitott szív jelképének is tekintik, ezek a jelzők pedig nem csak a nyárra, az augusztusra, hanem az Oroszlánokra is nagyszerűen illenek.

1/5 Ragyogó zöld szépség A peridot elhozza életedbe a fényt és az optimizmust, az ezotéria szerint pedig hozzájárul, hogy az augusztus kihívásait is könnyebben átvészeld és boldog, kiegyensúlyozott legyél az év egyik legforróbb időszakában. Természetesen az ásvány önmagában nem művel csodát, de úgy tartják, hogy energiája hozzásegít az új lehetőségek megnyitásához, továbbá ahhoz, hogy elősegítsd azokat a változásokat, amelyek pozitív befolyást gyakorolhatnak az életedre. A periodit támogatja a gyógyulást, valamint támogatást nyújt a stressz és szorongás csökkentésében.



