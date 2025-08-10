Ez az ásvány jelképezi augusztust és így hathat rád az energiája

Augusztusban a természet valami hihetetlen bőséggel ajándékoz meg minket és az asztrológia szerint is egy különleges ásványnak kell nagyobb figyelmet szentelnünk ebben a perzselő időszakban.
Az augusztus rendkívül buja időszak az életünkben, és ezt talán mindannyian érezzük lelki szinten is, nem csupán látjuk. A zöldségek, gyümölcsök érnek, az erdők gyönyörű zöldek – részben talán ezért is zöld az augusztus hónap ásványa. A ragyogó zöld peridotról úgy tartják, hogy a „Nap köve”, és emiatt igazán stílszerűen passzol az augusztus hónaphoz. Ezt a néhány hetet ugyanis az Oroszlánok uralják, akiknek az asztrológiában a Nap az uralkodó bolygójuk.
A peridot az ezotéria szerint felerősíti a Nap energiáit, bőséget, növekedést hoz viselőjének, de a gyógyítás jelképeként is tekintenek rá. A peridot a személyiségfejlődésben is fontos szerepet játszik, azáltal, hogy segít megtalálni az önvalót, a kiteljesedést. A kristályt a termékenység, a pozitív változás és a nyitott szív jelképének is tekintik, ezek a jelzők pedig nem csak a nyárra, az augusztusra, hanem az Oroszlánokra is nagyszerűen illenek.
