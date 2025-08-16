Amit soha nem kérdez meg az orvosod – pedig alapvető lenne

Milyen az alvásod minősége és hossza
A megfelelő alvás az egészséges életmód egyik alappillére, mégis gyakran nem kerül szóba az orvosi konzultációk során. Az emberek többsége alulértékeli az alvás fontosságát, holott a krónikus alváshiány hozzájárulhat számos egészségügyi probléma, például a szívbetegségek, a diabétesz vagy a depresszió kialakulásához.
Például egy 2019-es tanulmány szerint az elégtelen alvás összefüggésbe hozható az elhízás növekvő kockázatával, mivel megváltoztatja az étvágy szabályozását végző hormonok egyensúlyát. A rendszeres, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez is.
