iStock

Alvászavar gyötör? Próbáld ki ezeket a zöldségeket a vacsorádhoz

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.21.

Az alvászavarok leküzdésében az étrend is kulcsszerepet játszhat. Fedezd fel, mely zöldségek segíthetnek a pihentető alvás elérésében.

Rengeteg tényező segíthet abban, hogy jobban aludj éjszaka, és az étrended egyértelműen az egyik legfontosabb ezek közül. Bár a pulykahús, a meleg tej vagy a meggylé szoktak a figyelem középpontjába kerülni, ha álmosságról van szó, valójában sok más étel is támogatja a pihentető alvást, köztük a zöldségek is. Lehet, hogy neked is elég lenne egy finom saláta vagy egy jól elkészített édesburgonya vacsorára, hogy jobban aludj. Az alábbiakban minden fontos tudnivalót megtalálsz ahhoz, hogy olyan zöldségekben gazdag étrendet alakíts ki, amely nemcsak egészséges, hanem az alvásodat is javítja.

Tippek, hogyan egyél az alvásod érdekében

Valószínűleg már tudod, hogy egy eszpresszó közvetlenül lefekvés előtt nem a legjobb ötlet, de más étkezési szokások is hatással lehetnek az alvásodra.

