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Almaborecet a háztartásban: így használd a konyhától a hajápolásig
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Almaborecet a háztartásban: így használd a konyhától a hajápolásig

Szalai Dóra
Írta 2026.10.17.
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Az almaborecet a konyhában és a háztartásban is hasznos lehet, de nem minden népszerű felhasználása biztonságos. Mutatjuk, mire figyelj!

A konyhaszekrény mélyén sokaknál ott lapul egy üveg almaborecet, amelyet egyszer megvettek, aztán elfelejtettek. Pedig ez az egyszerű, erjesztett folyadék a konyhában és bizonyos háztartási feladatoknál is hasznos lehet. Nem minden népszerű felhasználási módja megalapozott azonban, ezért érdemes tudni, mire használhatod biztonságosan, és mikor jobb más megoldást választani.

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Mi is pontosan az almaborecet?

Az almaborecet almaléből készül: az erjedés első szakaszában cukortartalmából alkohol keletkezik, majd az ecetsavbaktériumok ezt ecetsavvá alakítják. Így jön létre a jellegzetes, savanykás ízű és gyümölcsös illatú folyadék. A szűretlen, pasztőrözetlen almaborecetben zavaros üledék vagy úgynevezett anyaecet is megjelenhet, amely baktériumokból és más erjedési összetevőkből álló képződmény. Ez önmagában természetes jelenség, de nem bizonyítja, hogy a termék egészségügyi szempontból előnyösebb lenne a szűrt változatnál.

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