Almaborecet a háztartásban: így használd a konyhától a hajápolásig

A konyhaszekrény mélyén sokaknál ott lapul egy üveg almaborecet, amelyet egyszer megvettek, aztán elfelejtettek. Pedig ez az egyszerű, erjesztett folyadék a konyhában és bizonyos háztartási feladatoknál is hasznos lehet. Nem minden népszerű felhasználási módja megalapozott azonban, ezért érdemes tudni, mire használhatod biztonságosan, és mikor jobb más megoldást választani.
Mi is pontosan az almaborecet?
Az almaborecet almaléből készül: az erjedés első szakaszában cukortartalmából alkohol keletkezik, majd az ecetsavbaktériumok ezt ecetsavvá alakítják. Így jön létre a jellegzetes, savanykás ízű és gyümölcsös illatú folyadék. A szűretlen, pasztőrözetlen almaborecetben zavaros üledék vagy úgynevezett anyaecet is megjelenhet, amely baktériumokból és más erjedési összetevőkből álló képződmény. Ez önmagában természetes jelenség, de nem bizonyítja, hogy a termék egészségügyi szempontból előnyösebb lenne a szűrt változatnál.
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