Addig nem találsz igazi szerelmet, amíg ezeken nem változtatsz

A pszichológusok szerint számos belső akadály létezik, amelyek visszatartanak minket attól, hogy megéljük az igazi szerelmet. Ezek az akadályok jellemzően önmagunk elfogadásával, önismerettel és a másokkal való kapcsolódás minőségével állnak összefüggésben. Nézzük, milyen szempontokat kell újragondolnod, ha szeretnél rátalálni az igaz szerelemre!
Legyél olyan, amilyen partnerre vágysz
Nem elég csak keresned a megfelelő partnert: először neked kell azzá válnod, akire vágysz. Egy kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolat alapja, hogy mindkét fél felkészült arra, hogy önmagát adja, és egyúttal befogadja a másik szeretetét. Ha még nem dolgoztad fel a hozott mintáidat, ha még mindig hordozol sérelmeket, akkor azok mind gátolni fognak abban, hogy tisztán és nyitottan lépj egy új kapcsolatba.