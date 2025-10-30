Addig nem találsz igazi szerelmet, amíg ezeken nem változtatsz

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Addig nem találsz igazi szerelmet, amíg...

Addig nem találsz igazi szerelmet, amíg ezeken nem változtatsz

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.30.

Sokszor azért nem találjuk az igaz szerelmet, mert nem fogadjuk el azokat a dolgokat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valódi, mély és tartós kapcsolatot alakítsunk ki.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A pszichológusok szerint számos belső akadály létezik, amelyek visszatartanak minket attól, hogy megéljük az igazi szerelmet. Ezek az akadályok jellemzően önmagunk elfogadásával, önismerettel és a másokkal való kapcsolódás minőségével állnak összefüggésben. Nézzük, milyen szempontokat kell újragondolnod, ha szeretnél rátalálni az igaz szerelemre!

Legyél olyan, amilyen partnerre vágysz

Nem elég csak keresned a megfelelő partnert: először neked kell azzá válnod, akire vágysz. Egy kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolat alapja, hogy mindkét fél felkészült arra, hogy önmagát adja, és egyúttal befogadja a másik szeretetét. Ha még nem dolgoztad fel a hozott mintáidat, ha még mindig hordozol sérelmeket, akkor azok mind gátolni fognak abban, hogy tisztán és nyitottan lépj egy új kapcsolatba.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek tragikusan alacsony az érzelmi intelligenciája

10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek tragikusan alacsony az érzelmi intelligenciája
Fiatalító hajszínek: 8 hajszín, amivel tíz évet is letagadhatsz

Fiatalító hajszínek: 8 hajszín, amivel tíz évet is letagadhatsz
Így hat rád a 8 holdállás – Erre érdemes figyelned

Így hat rád a 8 holdállás – Erre érdemes figyelned
10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak

10 imádnivaló piknik ihlette manikűr, amit le is mentettem magamnak
A vírus, ami mindent elfeledtet az immunrendszereddel – Más járványokat is előidézhet?

A vírus, ami mindent elfeledtet az immunrendszereddel – Más járványokat is előidézhet?
Fagyasztóba a harisnyát? 5 tipp, hogy a harisnyád tartósabb legyen

Fagyasztóba a harisnyát? 5 tipp, hogy a harisnyád tartósabb legyen
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK