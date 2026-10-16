A legnagyobb szeretet néha az, ha nem akarjuk megmenteni a másikat

Évekbe telt megértenem, hogy a bennem dolgozó megmentő szándék és a féltés ellenére a valódi, érett szeretet egészen máshogy néz ki.

A saját káromon kellett megtanulnom: a legnagyobb ajándék, amit a másiknak adhatok, az nem a megváltás, hanem az elfogadó, ítélkezéstől mentes jelenlét.

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Más kérdés, hogy mennyire embert próbáló feladat ezt megélni a gyakorlatban – főleg akkor, amikor azt látom, hogy valaki a folyamatos önrombolást választja.

A jó szándék mögé bújva akarok irányítani

A napokban mesélte az egyik barátnőm, mi történt náluk a munkahelyén. Egy férfi – a feleségét teljesen megkerülve – panaszt tett a vezetőségnél, mert úgy érezte, a párját sérelem érte az egyik kollégája miatt. Mondanom sem kell, mekkora balhé kerekedett belőle, és mekkora kellemetlenséget okozott ezzel a nőnek. Olvass még a témában „A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül A kevesebb több: mégsem használ a szépségednek, ha sok fehérjét fogyasztasz? 2 egyszerű légzőgyakorlat, ami tényleg működik – nem kell hozzá meditációs gurunak lenned

Kívülről nézve ez egy elképesztően túlzó beavatkozás volt. Bár a férj csupán jót akart és védeni próbálta a szerelmét, a megmentési vágyával rengeteget ártott neki. Megfosztotta őt attól, hogy felnőtt emberként, a saját határait meghúzva rendezze a konfliktusát, miközben olyan kényelmetlen helyzetbe hozta, amiből talán csak a felmondás jelent számára kiutat.

Kicsit magamra ismertem ebben, még ha én a valóságban sosem tennék is ilyet.

De amikor egy hozzám közel álló személy olyan döntést hoz, amivel nem értek egyet, vagy tisztán látom a veszélyeit, bennem is azonnal bekapcsol a megmentő reflex. A szándékom mélyén féltés áll, de ha teszek valamit az érdekében, akkor megfosztom őt a saját hibáitól és az azokból fakadó tanulságoktól.

Ahelyett, hogy egyszerűen mellette állnék, az okosnak szánt tanácsaimmal át akarom venni az irányítást a sorsa felett. Azt hiszem, én jobban tudom, mi kell neki – ezzel viszont észrevétlenül elveszem tőle a saját döntései szabadságát.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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