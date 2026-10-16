A legnagyobb szeretet néha az, ha nem akarjuk megmenteni a másikat

A saját káromon kellett megtanulnom: a legnagyobb ajándék, amit a másiknak adhatok, az nem a megváltás, hanem az elfogadó, ítélkezéstől mentes jelenlét.
Más kérdés, hogy mennyire embert próbáló feladat ezt megélni a gyakorlatban – főleg akkor, amikor azt látom, hogy valaki a folyamatos önrombolást választja.
A jó szándék mögé bújva akarok irányítani
A napokban mesélte az egyik barátnőm, mi történt náluk a munkahelyén. Egy férfi – a feleségét teljesen megkerülve – panaszt tett a vezetőségnél, mert úgy érezte, a párját sérelem érte az egyik kollégája miatt. Mondanom sem kell, mekkora balhé kerekedett belőle, és mekkora kellemetlenséget okozott ezzel a nőnek.
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Kívülről nézve ez egy elképesztően túlzó beavatkozás volt. Bár a férj csupán jót akart és védeni próbálta a szerelmét, a megmentési vágyával rengeteget ártott neki. Megfosztotta őt attól, hogy felnőtt emberként, a saját határait meghúzva rendezze a konfliktusát, miközben olyan kényelmetlen helyzetbe hozta, amiből talán csak a felmondás jelent számára kiutat.
De amikor egy hozzám közel álló személy olyan döntést hoz, amivel nem értek egyet, vagy tisztán látom a veszélyeit, bennem is azonnal bekapcsol a megmentő reflex. A szándékom mélyén féltés áll, de ha teszek valamit az érdekében, akkor megfosztom őt a saját hibáitól és az azokból fakadó tanulságoktól.
Ahelyett, hogy egyszerűen mellette állnék, az okosnak szánt tanácsaimmal át akarom venni az irányítást a sorsa felett. Azt hiszem, én jobban tudom, mi kell neki – ezzel viszont észrevétlenül elveszem tőle a saját döntései szabadságát.
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