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A legnagyobb szeretet néha az, ha nem akarjuk megmenteni a másikat
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A legnagyobb szeretet néha az, ha nem akarjuk megmenteni a másikat

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.16.
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Évekbe telt megértenem, hogy a bennem dolgozó megmentő szándék és a féltés ellenére a valódi, érett szeretet egészen máshogy néz ki.

A saját káromon kellett megtanulnom: a legnagyobb ajándék, amit a másiknak adhatok, az nem a megváltás, hanem az elfogadó, ítélkezéstől mentes jelenlét.

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Más kérdés, hogy mennyire embert próbáló feladat ezt megélni a gyakorlatban – főleg akkor, amikor azt látom, hogy valaki a folyamatos önrombolást választja.

A jó szándék mögé bújva akarok irányítani

A napokban mesélte az egyik barátnőm, mi történt náluk a munkahelyén. Egy férfi – a feleségét teljesen megkerülve – panaszt tett a vezetőségnél, mert úgy érezte, a párját sérelem érte az egyik kollégája miatt. Mondanom sem kell, mekkora balhé kerekedett belőle, és mekkora kellemetlenséget okozott ezzel a nőnek.

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Kívülről nézve ez egy elképesztően túlzó beavatkozás volt. Bár a férj csupán jót akart és védeni próbálta a szerelmét, a megmentési vágyával rengeteget ártott neki. Megfosztotta őt attól, hogy felnőtt emberként, a saját határait meghúzva rendezze a konfliktusát, miközben olyan kényelmetlen helyzetbe hozta, amiből talán csak a felmondás jelent számára kiutat.

Kicsit magamra ismertem ebben, még ha én a valóságban sosem tennék is ilyet.

De amikor egy hozzám közel álló személy olyan döntést hoz, amivel nem értek egyet, vagy tisztán látom a veszélyeit, bennem is azonnal bekapcsol a megmentő reflex. A szándékom mélyén féltés áll, de ha teszek valamit az érdekében, akkor megfosztom őt a saját hibáitól és az azokból fakadó tanulságoktól.

Ahelyett, hogy egyszerűen mellette állnék, az okosnak szánt tanácsaimmal át akarom venni az irányítást a sorsa felett. Azt hiszem, én jobban tudom, mi kell neki – ezzel viszont észrevétlenül elveszem tőle a saját döntései szabadságát.

Gondterhelt nő
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