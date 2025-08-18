Ez a 8 szokás akár 24 évet is adhat az életedhez

Az emberi élet hosszát befolyásoló tényezők mindig is izgalmas kutatási témát jelentettek. Egy friss tanulmány szerint összesen 8 egészséges életmódbeli szokást kell hozzáadnunk az életünkhöz ahhoz, hogy 24 évvel tovább élhessünk.

A Nutrition 2023-on, az Amerikai Táplálkozási Társaság találkozóján bemutatott tanulmány eredményei szerint minél korábban kezdünk változtatni az életmódunkon, annál jobb eredményeket érhetünk el, ami ugye nem túl meglepő kiindulópont.

720 000, 40 és 99 év közötti veteránt vizsgáltak, férfiakat és nőket egyaránt. Megállapították, hogy azok a férfiak, akik csupán egyetlen egy egészséges szokást vezetnek be az életükbe 40 éves korukban, 4,5 évvel hosszabbíthatják meg élettartamukat. Az egészséges szokások számának fokozatos növelésével a pozitív hatások is fokozódnak: egy második változtatás hozzáadása további 7 évet eredményezhet, míg három elfogadott egészséges szokás 8,6 évvel növelheti meg a férfiak életét.

Mi a helyzet a nőkkel? Az egy egészséges szokást alkalmazó nők élete 3,5 évvel hosszabbodhat. Ha két egészséges viselkedést fogadnak el, akkor ez az időtartam 8 évvel nőhet, három elfogadott szokás esetén pedig akár 12,6 évvel is hosszabb lehet az élettartamuk. Azok a nők, akik mind a nyolc egészséges szokást bevezetik az életükbe, akár 22,6 évet is adhatnak maguknak.



A kutatás az életkor, a testtömeg-index, a nem, az etnikai hovatartozás, a családi állapot, az iskolai végzettség, valamint a családi jövedelmi szint alapján is korrigálta az eredményeket, tehát tényleg nagyon alapos munkát végeztek a szakértők. Az ilyen tényezők figyelembevétele után pedig igazán kecsegtető lett az eredmény. Azok, akik mind a nyolc egészséges életmódbeli tényezőt bevezették az életükbe, 87%-kal csökkentették a korai halálozás kockázatát.



Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy az egészséges életmód komoly hatással van az élettartamunkra és az általános egészségi állapotunkra egyaránt. Az egyszerű életmódbeli változtatások jelentős előnyökkel járnak, és mindenkinek lehetősége van arra, hogy jobb és hosszabb életet éljen.



Milyen változtatásokra van szükséged?



