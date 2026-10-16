5 bútor elrendezési hiba, amitől a szoba aránytalannak tűnik – a tervezők falra másznak tőlük

Nem tudod pontosan megmondani, mi zavar benne, csak azt látod, hogy az összhatás nem olyan harmonikus, mint amilyennek elképzelted.
Mielőtt azonban lecserélnéd a fél nappalit, nézd meg, hol vannak a bútorok. Meglepően sokszor ugyanis nem magukkal a darabokkal van probléma, hanem azzal, ahogyan elhelyeztük őket. Egy túl kicsi szőnyeg, a falhoz préselt kanapé vagy egy rosszul kialakított közlekedési útvonal simán elég ahhoz, hogy egy egyébként szép szoba aránytalannak és kényelmetlennek tűnjön.
Mutatjuk azt az 5 elrendezési hibát, amit érdemes elsőként ellenőrizned – és amelyekre egy lakberendező valószínűleg rögtön kiszúrná a problémát.
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1. Mindent a falhoz tolsz
Talán ez a leggyakoribb. A kanapé a falhoz simul, mellette a fotel szintén a falat nézi, a komód a másik oldalon áll, és már kész is a nappali. Vagyis… papíron kész.
A bútorok elszigetelődnek egymástól, középen pedig létrejön egy nagy, üres terület, amivel nem igazán tud mit kezdeni a szem.
Nem kell persze minden kanapét méterekkel előrébb húzni. Már az is sokat számíthat, ha a bútorcsoportot egy kicsit befelé mozdítod, és nem a falakhoz igazítasz mindent. A nappali így inkább egy összetartozó tér érzetét kelti, nem pedig egy bútorboltét.
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