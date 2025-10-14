Ezt a 4 dolgot szeretné a májad, hogy tudd – sőt, könyörög érte!

A máj az emberi test egyik legfontosabb és legösszetettebb szerve. Nap mint nap végrehajtja azokat az élettani folyamatokat, amelyek elengedhetetlenek az egészség megőrzéséhez. Elkerülhetetlen, hogy néhány dolgot tegyél érte, hiszen ha a májad egészségét megőrzöd, az az egész szervezetednek jót tesz. Lássuk, milyen négy dolgot szeretne a májad, hogy tudd.

Fogyassz „máj-óvó” ételeket

A máj működése szoros összefüggésben áll azzal, hogy mit eszünk. Egyrészt az alkoholfogyasztás és a túlzott cukorbevitel rendkívül ártalmas lehet, míg más ételek, mint például az antioxidánsokban gazdag gyümölcsök és zöldségek, segíthetnek megóvni a májat.

Egy kutatás szerint az olyan ételek, mint a brokkoli és a spenót különösen jót tesznek a máj egészségének, mivel gazdagok rostban és antioxidánsokban, amelyek segítenek a szervezet méregtelenítésében (Forrás: Journal of Nutrition).

Fontos, hogy kerüld az erősen feldolgozott ételeket, mivel ezek szintén megterhelhetik a májat.

