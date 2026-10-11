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4 csillagjegy, akit váratlan kiadás sújt októberben
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4 csillagjegy, akit váratlan kiadás sújt októberben

Farkas Izabella
Írta 2026.10.11.
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Vajon melyik négy csillagjegynek kell most jobban vigyáznia a pénztárcájára?

Októberben a pénzügyek terén is érhetnek kellemetlen meglepetések, különösen akkor, ha egy régóta halogatott probléma éppen most kerül felszínre. Az asztrológiai előrejelzések szerint bizonyos bolygóállások arra ösztönözhetnek néhány csillagjegyet, hogy alaposabban átgondolják a költéseiket, és felkészüljenek a váratlan helyzetekre. Négy csillagjegynek különösen érdemes figyelnie a pénztárcájára ebben a hónapban.

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Kos

A Kos számára az október a hirtelen döntések és az újratervezés időszaka lehet. A Mars energiája a kezdeményezőkészséget erősíti, ugyanakkor arra is hajlamosíthatja ezt a jegyet, hogy gondolkodás nélkül vágjon bele valamibe. Egy sürgős autójavítás, egy elromló háztartási gép vagy egy korábban elfeledett számla könnyen felboríthatja a havi költségvetést. A hónap során különösen fontos, hogy a Kos ne csak a pillanatnyi vágyait tartsa szem előtt, hanem a hosszabb távú pénzügyi biztonságára is gondoljon. A legjobb döntés most az lehet, ha a nagyobb kiadások előtt hagy magának időt a mérlegelésre.

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