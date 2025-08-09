Hány éves vagy? Sorsfordító életszakaszok, amikor krízisbe kerülsz

Viták, veszekedések a legharmonikusabb kapcsolatban is előfordulnak. A legtöbb esetben a felek képesek egymással megbeszélni a konfliktust és közösen találnak megoldásra egy-egy probléma kapcsán.

Előfordul azonban, hogy elfajul a helyzet és olyan mély lelki sebeket ejtünk egymáson, melyek gyógyítása meghaladja a képességeinket. Ilyenkor érdemes külső segítséget igénybe venni, aki irányítja a résztvevők közti kommunikációt és segít konstruktívan kezelni a helyzetet.

Jó lenne felismerni azt a pontot, amikor még rendbehozható egy kapcsolat, akár külső segítséggel is – mondja Sándor Piroska párkapcsolati tanácsadó, mediátor, utalva arra, hogy meddig lehet, meddig érdemes segítséget kérni.

Ha már túl sok a veszekedés, a konfliktus és a sérelem – vallja a szakértő, akkor már nem lehet rendezni a dolgokat. Ilyenkor arra próbálunk törekedni, hogy a felek elmondhassák egymásnak a szempontjaikat, megmagyarázzák, hogy szerintük mi okozta az elhidegülést és minél békésebb legyen a szétválás.

Amíg van remény, addig azonban fontos, hogy mindent megtegyenek az érintettek a helyzet rendezéséért, különösen, ha közös gyermeket is nevelnek.

Minden életkorban előfordulnak jellegzetességek

A szakértő úgy tapasztalja, hogy sok párkapcsolati problémát okozhat egyszerűen egy-egy életszakasz. A gyermek születése egy tipikus akadály lehet bármelyik házasságban, amit nem mindenki képes megugrani. Az újdonsült anyák ilyenkor nagyon megváltoznak, csökken a párjuk iránti intimitási vágy, s ettől a férfiak úgy érzik, magukra maradtak.

Az anyaság és a feleség közötti egészséges egyensúlyt nem mindenki képes megtalálni. Ráadásul a fizikai, testi kontaktus hiánya a nők esetében pótolva van a szoptatás, ringatás által. Továbbá a folyamatos készenlét fáradttá, kialvatlanná teszi a szülőket, amely csak tetézi a bajokat. Ilyenkor segíthet, ha verbalizálja a pár a helyzetet, mindkét fél elmondja, mi bántja és mit szeretne.

istockphoto

Másik jellegzetes probléma, amikor egy harmadik fél jelenik meg a kapcsolatban. A terapeuta tapasztalatai szerint ilyenkor nem feltétlenül és mindig az a hibás, aki kapcsolatba bonyolódik. Mint mondja, ennek szinte mindig két oldala van, valaminek a hiányát pótolja ilyenkor az ember.

Negyven éves kor körül kopogtat az úgynevezett életközépi válság, ami nem egyenlő a kapuzárási pánikkal. Előbbi fő kérdései: jó helyen vagyok-e, jó munkát csinálok-e, jó-e, ahogy az életemet élem?

Ha a válasz bármelyik kérdésre: nem, akkor még van lehetőség változtatni a dolgokon és megvalósítani olyan álmokat, melyeket hosszú évek óta dédelgetünk. Ezt sokan meg is teszik.

A kapuzárási pánikot hívják más néven Nobel-díj szindrómának. Ez inkább 50 éves kor fölött kezdődik, amikor a férfit vagy a nőt arcul csapja a felismerés, hogy kimaradt valami fontos az életéből és megpróbál mindent azonnal bepótolni, mert úgy gondolja, már nem sok ideje van.

Jellegzetes párkapcsolati dilemmához vezet, amikor a gyerekek kirepülnek a családi fészekből vagy nyugdíjba vonul a házaspár – mondja tapasztalataira hivatkozva a mediátor. Újra kettesben lesznek a felek, rengeteg idejük marad egymásra, ilyenkor újra kell tervezni a hétköznapi életet. Ha a kapcsolatban addig is voltak konfliktusok, azok ilyenkor felnagyítódnak. A hatvan éves kor körüli válás lehetősége azért nehezebb, mint a fiataloké, mert a párok ilyenkor már egzisztenciálisan is szorosan egymáshoz vannak kötve, a megszokás is nagy úr és gyakorlatilag az egész életük arra van berendezve, hogy együtt, egymással éljenek, évtizedek óta. Ezen nagyon nehéz és fájdalmas már ilyenkor változtatni.

A legtöbb párkapcsolatban a szex okozza a legmélyebb szakadékot. Sándor Piroska szerint a szexuális problémák soha nem önmaguktól előforduló jelenségek, hanem mindig valaminek a következményei.

A szexben megjelenő akadályok mögött általában egy mélyebb probléma húzódik meg, a terápia során ezeket kell feltárni és orvosolni, amennyire csak lehetséges.

Terapeuták is terapeutákhoz járnak?

Azt gondolhatnánk, hogy a párkapcsolati tanácsadók tökéletes házasságban élnek, ha akadnak is problémák azt tankönyvszerűen megoldják. Sándor Piroska egyik emlékezetes eseteként annak a házaspárnak a válását említi, melyben a férj és a feleség is szakmabeli volt, munkahelyi sikereik ellenére mégsem tudtak megoldást találni a magánéleti válságukra. A pár egy csúnya válás kellős közepén járt, a lakásmegosztás és a gyermekfelügyelet miatt tépték egymást, amikor külső segítséget kértek. Végül normalizálódott a kapcsolatuk, de erre saját erőből képtelenek lettek volna.

Nem csak párok járnak párterápiára

A szakember szerint nem csak házasságon vagy párkapcsolaton belül fordulhatnak elő olyan helyzetek, melyek megoldásához mediátor segítségét kérik. Rokoni kapcsolatokban húzódó sérelmekre is talált már megoldást, interjúnk előtt egy anyával és lányával kereste a békés egymásra találás lehetőségeit.

Emellett kollégák közötti feszültségek miatt is sokan kérik a terapeuták segítségét, de akár főnök és beosztott közötti problémák áthidalásában is segíthet a mediátor. A hangsúly a kommunikáción van és azon, hogy a bajok leküzdésében minden érintett aktívan részt vegyen.

Képek: photography33, nd3000