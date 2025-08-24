3 hétköznapi gyakorlat, ami segít a mindfulness megélésében

A 20-as éveim végén jártam, amikor először találkoztam a „mindfulness” kifejezéssel, és bevallom, először kissé elvontnak, sőt, kicsit túlspiritualizáltnak tűnt. Olyasminek, amihez én túlságosan cinikus ember vagyok.

Azóta persze én is sokat változtam, meg arra is rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy minden nap fél órát kell lótuszülésben meditálnom, hanem arról, hogy egyszerű, hétköznapi pillanatokban is tudok tudatosan jelen lenni. Ez pedig még az én – azért továbbra is – cinikus énem számára is vonzó lehetőségnek hangzik.

A mindfulness, ha nem is lett a teljes személyiségemmé, és továbbra sem gyújok minden este füstölőket és pergetek hangtálakat, apró, szerethető és fenntartható gyakorlatokkal beépült a napjaimba — és ezek a kis gyakorlatok tényleg sokat segítenek abban, hogy nyugodtabb, fókuszáltabb legyek. És megtaláljam az örömöt a legegyszerűbb napban is.

Reggeli „érzékszerv-bekapcsolás”

Mostanra megtanultam, hogy ébredéskor adjak magamnak néhány másodpercet, amikor csak érzékelem, mi van körülöttem és bennem. Hallom-e a madarakat? Milyen illat van a szobában? Hideg vagy meleg a levegő? Érzem-e a takaró súlyát a testemen?

Ez nem egy hosszas meditáció, tényleg csak néhány pillanatot vesz igénybe, de átállítja az agyam egy figyelmesebb üzemmódba. Olyan, mint amikor reggel kinyitod az ablakot és beengeded a friss levegőt — csak itt a figyelmedet engeded be a jelen pillanatba. És igen, utána a telefonomért nyúlok, mert mint mondtam, továbbra sem vagyok egy jógi – de szeretem a tudatot, hogy nem egy alkalmazásból jövő értesítés az első inger, ami a napomat indítja.

Tudatos séta – telefon nélkül

Igen, velem is fordult már elő, hogy majdnem nekimentem egy villanyoszlopnak, mert a telefonomat nyomkodtam. Ma is megesik, hogy sétálás közben ügyet intézek, emailt írok vagy ránézek a közösségi médiás értesítéseimre, de tudatosan próbálok figyelni rajta, hogy ha lehet, naponta legalább egyszer sétáljak akár csak 10 percet úgy, hogy közben „Do not disturb” üzemmódban hagyom a telefonom.

Először furcsa volt, mert a kezem szinte reflexből nyúlt érte, de idővel rájöttem, hogy mennyire megváltozik a sétám, ha nem képernyőn keresztül „létezem”.

Figyelem a házak részleteit, az emberek arcát, a fények változását a járdán. Néha számolom a lépteimet, vagy hallgatom a cipőm kopogását. Ez apróságnak tűnik, de óriási hatása van: kiszakít a rohanásból, és visszahelyez a jelenbe, amitől perceken belül könnyebbnek és kevésbé szorongónak érzem magam.

