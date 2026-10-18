2 héttel tovább maradnak frissen a zöldségek – ha ezt beteszed a hűtő alsó polcára

A megoldás nem egy drága gépesített tárolórendszer, hanem egy egyszerű nedvszívó réteg, amit bárki ki tud alakítani otthon, néhány perc alatt.

A zöldségfiók alján lecsapódó nedvesség az, ami miatt a saláta három nap alatt elfonnyad, a paprika pedig ráncos lesz, mielőtt egyáltalán elkezdenéd főzni belőle az ebédet. A hűtő belső hőmérséklete és a zöldségek saját páratartalma folyamatosan kondenzálódik a fiók falán, és ez a felesleges nedvesség az, ami megindítja a rothadást.

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Miért romlik meg olyan gyorsan a zöldség a hűtőben

A legtöbb hűtőszekrény zöldségfiókja zárt, szellőzés nélküli tér, ahol a párolgó nedvesség nem tud elillanni. Ez a nedvesség lecsapódik a dobozfalon és magán a zöldségen is, ideális táptalajt adva a penészgombáknak és a baktériumoknak. A felesleges nedvesség az egyik fő oka annak, hogy a zöld leveles zöldségek, a gomba vagy a bogyós gyümölcsök pár nap alatt tönkremennek, miközben a bolti, légmentesen csomagolt zöldségek tovább bírják, mert a csomagolásban eleve van valamilyen páraszabályozó elem.

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