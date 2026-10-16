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Visszatértek a statement farmerek – ezek a darabok landoltak a kívánságlistámon

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Visszatértek a statement farmerek – ezek a darabok landoltak a kívánságlistámon

Fehér Dia
Írta 2026.10.16.
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A farmer örök alapdarab, de idén ősszel nem feltétlenül a legegyszerűbb fazonokkal lehet a legnagyobb hatást elérni.

A gyöngyök, a strasszok, a látványos hímzések és a különleges minták új szintre emelik a klasszikus farmert, így egyetlen feltűnő darab is elég ahhoz, hogy izgalmasabbá tegye a legegyszerűbb szettet.

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A statement farmerek ráadásul nemcsak különleges alkalmakra működnek: egy basic pólóval, kötött pulóverrel vagy egyszerű blúzzal párosítva is remekül mutatnak. Összegyűjtöttem 10 különleges darabot, amelyek közül nehéz lenne csak egyet választani. Nekem nem is sikerült.

Farmer gyöngyökkel

Farmer gyöngyökkel
ZARA / Farmer gyöngyökkel

A gyöngyök nemcsak a kiegészítőkön, hanem a farmernadrágokon is igazán jól mutatnak. Ez a magas derekú, barrel fazonú darab a különleges szabásnak és a gyöngyös díszítésnek köszönhetően egyszerre laza és nőies.

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Egy fehér inggel vagy finom kötött pulóverrel kombinálva tökéletes választás lehet, ha a visszafogottabb összeállításokat is szeretnéd egy kis extrával feldobni.

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