Visszatértek a statement farmerek – ezek a darabok landoltak a kívánságlistámon

A gyöngyök, a strasszok, a látványos hímzések és a különleges minták új szintre emelik a klasszikus farmert, így egyetlen feltűnő darab is elég ahhoz, hogy izgalmasabbá tegye a legegyszerűbb szettet.
A statement farmerek ráadásul nemcsak különleges alkalmakra működnek: egy basic pólóval, kötött pulóverrel vagy egyszerű blúzzal párosítva is remekül mutatnak. Összegyűjtöttem 10 különleges darabot, amelyek közül nehéz lenne csak egyet választani. Nekem nem is sikerült.
Farmer gyöngyökkel
A gyöngyök nemcsak a kiegészítőkön, hanem a farmernadrágokon is igazán jól mutatnak. Ez a magas derekú, barrel fazonú darab a különleges szabásnak és a gyöngyös díszítésnek köszönhetően egyszerre laza és nőies.
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