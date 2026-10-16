Visszatértek a statement farmerek – ezek a darabok landoltak a kívánságlistámon

A farmer örök alapdarab, de idén ősszel nem feltétlenül a legegyszerűbb fazonokkal lehet a legnagyobb hatást elérni.

A gyöngyök, a strasszok, a látványos hímzések és a különleges minták új szintre emelik a klasszikus farmert, így egyetlen feltűnő darab is elég ahhoz, hogy izgalmasabbá tegye a legegyszerűbb szettet.

3 csillagjegy, akit ősszel megtalál a nagy szerelem A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A statement farmerek ráadásul nemcsak különleges alkalmakra működnek: egy basic pólóval, kötött pulóverrel vagy egyszerű blúzzal párosítva is remekül mutatnak. Összegyűjtöttem 10 különleges darabot, amelyek közül nehéz lenne csak egyet választani. Nekem nem is sikerült.

Farmer gyöngyökkel

ZARA / Farmer gyöngyökkel

A gyöngyök nemcsak a kiegészítőkön, hanem a farmernadrágokon is igazán jól mutatnak. Ez a magas derekú, barrel fazonú darab a különleges szabásnak és a gyöngyös díszítésnek köszönhetően egyszerre laza és nőies. Olvass még a témában Hagyd a dizájner táskákat: 5 kiegészítő, amivel feldobhatod a szetted – és nem megy rá a gatyád A csendes luxus őszi kiadása: darabok, amik nem kerülnek sokba, mégis prémiumnak tűnnek „Vizes hajat vasaltam és leégett” 12 katasztrofálisan végződő szépség baki Ugyanaz a ruha, teljesen más hangulat: 5 kiegészítő, ami pillanatok alatt őszivé varázsolja a szettedet

Egy fehér inggel vagy finom kötött pulóverrel kombinálva tökéletes választás lehet, ha a visszafogottabb összeállításokat is szeretnéd egy kis extrával feldobni.

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