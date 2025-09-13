A vashiány csendes jelei, amelyeket szinte mindenki figyelmen kívül hagy

A vashiány fizikailag is jelentkezik, és ennek számos jellegzetes jele lehet. Az egyik legismertebb tünet az állandó fáradtság és kimerültség érzése, amely még akkor is fennáll, ha valaki elegendő pihenést kapott. A vas nélkül a vörösvérsejtek nem képesek hatékonyan oxigént szállítani, ami az energia szint csökkenéséhez vezet.
Emellett a szédülés, a fejfájás és a szapora légzés is gyakori panasz lehet, hiszen a szervezet igyekszik kompenzálni az alacsony oxigénszintet. Az ilyen típusú légszomj különösen akkor válik észrevehetővé, amikor valaki fizikai aktivitást végez.
Bőr és köröm elváltozások
A vashiány közvetlen hatást gyakorolhat a bőrre és a körmökre is. A bőr szárazzá, sápadttá válhat, és gyakran a körmök törékenysége is felhívja a figyelmet a problémára. Bizonyos esetekben a körmök formája kanálszerűen homorúvá is válhat, aminek orvosi neve koilonychia.
Mások ezeket olvassák
Továbbá sokan számolnak be szájszögleti repedésekről vagy nyelvfájdalomról, melyek mind a vas hiányát jelezhetik.