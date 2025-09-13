A vashiány csendes jelei, amelyeket szinte mindenki figyelmen kívül hagy
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Egészség / A vashiány csendes jelei, amelyeket...

A vashiány csendes jelei, amelyeket szinte mindenki figyelmen kívül hagy

Farkas Izabella
Írta 2025.09.13.

Az emberi test megfelelő működése szempontjából kiemelkedően fontos a megfelelő vasszint fenntartása, hiszen a vas nélkülözhetetlen szerepet játszik az oxigén szállításában, az energiatermelésben, valamint az immunrendszer támogatásában. Azonban sokan nem is sejtik, hogy a vashány okozhat-e problémát számukra, és éppen ezért figyelmen kívül hagyják a vashiány testi és lelki tüneteit. Egyes tanulmányok szerint az emberek közel 50-60%-a nem is tudja, hogy vashiányos állapotban szenved.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A vashiány fizikailag is jelentkezik, és ennek számos jellegzetes jele lehet. Az egyik legismertebb tünet az állandó fáradtság és kimerültség érzése, amely még akkor is fennáll, ha valaki elegendő pihenést kapott. A vas nélkül a vörösvérsejtek nem képesek hatékonyan oxigént szállítani, ami az energia szint csökkenéséhez vezet.

Emellett a szédülés, a fejfájás és a szapora légzés is gyakori panasz lehet, hiszen a szervezet igyekszik kompenzálni az alacsony oxigénszintet. Az ilyen típusú légszomj különösen akkor válik észrevehetővé, amikor valaki fizikai aktivitást végez.

Bőr és köröm elváltozások

A vashiány közvetlen hatást gyakorolhat a bőrre és a körmökre is. A bőr szárazzá, sápadttá válhat, és gyakran a körmök törékenysége is felhívja a figyelmet a problémára. Bizonyos esetekben a körmök formája kanálszerűen homorúvá is válhat, aminek orvosi neve koilonychia.

Mások ezeket olvassák

Továbbá sokan számolnak be szájszögleti repedésekről vagy nyelvfájdalomról, melyek mind a vas hiányát jelezhetik.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Paráználkodj!” Elrontott biblia és még öt végzetes elírás, aminek beláthatatlan következményei lettek

„Paráználkodj!” Elrontott biblia és még öt végzetes elírás, aminek beláthatatlan következményei lettek
A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!

A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára!
Karácsonyi horoszkóp – Hogyan éled meg az ünnepeket?

Karácsonyi horoszkóp – Hogyan éled meg az ünnepeket?
Módosult tudatállapot, azaz mi történt, amikor kóros álmatlanságban szenvedtél?

Módosult tudatállapot, azaz mi történt, amikor kóros álmatlanságban szenvedtél?
5+1 zsírégető csodaital, ami az immunrendszert is erősíti

5+1 zsírégető csodaital, ami az immunrendszert is erősíti
Van, aki a vérző orra indul be: 4 nagyon fura szexuális fétis

Van, aki a vérző orra indul be: 4 nagyon fura szexuális fétis
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK