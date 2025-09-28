Úgy döntöttem, nem akarok mindent megoldani – és végre jobban vagyok
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Úgy döntöttem, nem akarok mindent...

Úgy döntöttem, nem akarok mindent megoldani – és végre jobban vagyok

Nyul Debóra
Írta 2025.09.28.

Sokáig éltem egy láthatatlan, de annál szorosabb kötelezettség-hálóban, amit magamnak teremtettem. Rájöttem, hogy nem kell mindent megoldanom, és ez felszabadító érzés.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Sokáig éltem egy láthatatlan, de annál szorosabb kötelezettség-hálóban. Nem volt senki, aki kényszerített volna, magamtól vállaltam el mindent. A pluszfeladatokat a munkahelyemen, a barátnőim lelki támogatását éjfélkor, a családi logisztikát, a szívességeket, a nem is olyan kis dolgokat, amiket úgy éreztem, csak én tudok megcsinálni. Mondhatni mindig igent mondtam.

Hogy miért? Mert segíteni jó. Mert nem akartam csalódást okozni. Mert azt hittem, hogy attól vagyok értékes, ha mindenkinek tudok adni magamból egy darabot, akár az utolsó erőmből is. Aztán egy nap – teljesen kimerülve, szorongva, fizikai tünetekkel – rájöttem, hogy már egyáltalán nem olyan vagyok, mint régen, és éreztem, hogy itt az ideje változtatnom.

Láthatatlan elvárások, amelyeket mi magunk hurcolunk

A legmegtévesztőbb elvárások azok, amiket belülről érzünk, nem kívülről kapunk. Senki nem mondta, hogy akkor vagyok „elég jó”, ha mindig mosolygok, ha mindig mindenre van időm, ha sosem vagyok fáradt. De én valahol mégis ezt hittem.

Olvass még a témában

Sok nő ismeri ezt a helyzetet. Empatikusak vagyunk, figyelünk másokra, érzékenyen reagálunk, és ez jó. Csak közben valahogy nem mindig érezzük azt, hogy ezek a jó tulajdonságok is határt igényelnek. Hogy a szeretet és a törődés nem kell, hogy önfeladással járjon.

Amikor elkezdtem önreflexíven figyelni magamra, rájöttem: nem a világ vár el tőlem mindent. Én vagyok az, aki nem tudom, hogyan ne vállaljak túl sokat.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Tetszik vagy sem, de ezek az őszi sneaker trendek

Tetszik vagy sem, de ezek az őszi sneaker trendek
Nem sétálsz eleget ősszel? Ezekkel a trükkökkel lehet részed benne anélkül, hogy kimennél

Nem sétálsz eleget ősszel? Ezekkel a trükkökkel lehet részed benne anélkül, hogy kimennél
﻿Egyedül szilveszterezel? Van 5 tippünk, amivel felvidulsz

﻿Egyedül szilveszterezel? Van 5 tippünk, amivel felvidulsz
15 éven át festettem a hajamat – Ezért nem fogom soha többet

15 éven át festettem a hajamat – Ezért nem fogom soha többet
A terapeuták elárulták: 7 oka lehet, hogy egy munkahely boldogtalanná tesz

A terapeuták elárulták: 7 oka lehet, hogy egy munkahely boldogtalanná tesz
Milyen karácsony lenne tökéletes számodra? Ezt súgja a számmisztika

Milyen karácsony lenne tökéletes számodra? Ezt súgja a számmisztika
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK