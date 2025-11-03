Itt tarts magadnál egy kis dugipénzt. 5 életmentő trükk, amit jó, ha ismersz

Az élet kiszámíthatatlan, és bár mindannyian azt hisszük, hogy velünk nem történhet semmi baj, sajnos a sors gyakran közbeszól. A váratlan helyzetekre lehetetlen felkészülni, de azért akad pár tipp, amivel jó, ha képben vagy. Ezek ugyanis egy veszélyes helyzetben akár az életedet is megmenthetik.
1/5 Ha tűz üt ki
Épp sütöttél valamit a konyhában, de ki kellett szaladnod az udvarra vagy egy másik szobába pár percre? Ha visszalépve azt látod, hogy lángra kapott például egy törölgetőruha, amit ott felejtettél a gáztűhelyen, és a lángok átterjedtek a serpenyőre is, légy óvatos!
Ha vízzel próbálod meg eloltani, nagyobb bajt okozhatsz, mint korábban, hiszen a forró olaj és a víz keveredéséből még nagyobb lángok csapnak fel.
Helyette vedd elő a szódabikarbonát, és ezt szórd rá az égő serpenyőre. A szén-dioxid ugyanis eloltja a tüzet; de ezt a trükköt csak kisebb lángok esetében vesd be!
2/5 Pánikroham esetén
Ha szorongós típus vagy, és könnyedén pánikba esel, valószínűleg megtapasztaltad már párszor ezt a kellemetlen érzést. Ilyenkor akár annyira rosszul lehetsz, hogy ájulás is lehet a vége, ami akár sérülésekhez vezet. Ezért amikor azon kapod magad legközelebb, hogy pánikolsz, vesd be az alábbi trükköt.
Először is, próbáld meg elterelni a figyelmed azzal, hogy elkezded megnevezni, milyen tárgyak vesznek körül téged jelenleg.
Közben igyekezz lassan lélegezni az orrodon át, ne a gyomrodból, hanem a tüdődből. Ezek után, amikor kicsit jobb a helyzet, mondd el magadnak, hogy mit fogsz csinálni; például hogy lassan felállsz, aztán leszállsz a buszról, és besétálsz az ajtón.
Tegyük fel, hogy figyelmetlenségből nekimentél egy üvegajtónak, vagy elejtetted a kést a lábadra.
Ilyenkor sose távolítsd el a nagyobb szilánkokat vagy a kést a sebből, ugyanis könnyen lehet, hogy ezek állítják meg a vérzést átmenetileg.
Sokan elkövetik ezt a hibát, azt gondolván, hogy az idegen eszközt minél előbb ki kell venni, de ez halálos is lehet, hiszen percek alatt rengeteg vért veszíthetsz! Inkább hagyd úgy a sérülést, és azonnal hívj mentőt.