Itt tarts magadnál egy kis dugipénzt. 5 életmentő trükk, amit jó, ha ismersz

Épp sütöttél valamit a konyhában, de ki kellett szaladnod az udvarra vagy egy másik szobába pár percre? Ha visszalépve azt látod, hogy lángra kapott például egy törölgetőruha, amit ott felejtettél a gáztűhelyen, és a lángok átterjedtek a serpenyőre is, légy óvatos!



Ha vízzel próbálod meg eloltani, nagyobb bajt okozhatsz, mint korábban, hiszen a forró olaj és a víz keveredéséből még nagyobb lángok csapnak fel.



Helyette vedd elő a szódabikarbonát, és ezt szórd rá az égő serpenyőre. A szén-dioxid ugyanis eloltja a tüzet; de ezt a trükköt csak kisebb lángok esetében vesd be!



