Ezek a testi jelei, hogy valakinek gond van az idegrendszerével

Állandó fáradtság és kimerültség
Sokan úgy érzik, hogy állandóan fáradtak és kimerültek, anélkül hogy bármiféle különösebb fizikai aktivitást végeznének. Bár a fáradtságnak számos oka lehet, az, hogy az idegrendszer fejfájdásig kimerült, egy létező probléma.
Az ilyen típusú kimerültség gyakran szorosan összefügg az alvászavarokkal, amelyek tovább rontják a mentális állapotot és a napi tevékenységek elvégzésének képességét.
A kimerültség miatt romlik a koncentráció, és az érintett személy nehezen képes összpontosítani munkájára vagy mindennapi feladataira. Ez a jelenség olyan láncreakciót indíthat el, amely során az általános produktivitás csökken, s ez negatívan befolyásolhatja a munkahelyi teljesítményt és a személyes életet is.
