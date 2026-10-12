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Telihold idején ezt a 7 dolgot érdemes elengedni – a spirituális hagyományok szerint
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Telihold idején ezt a 7 dolgot érdemes elengedni – a spirituális hagyományok szerint

Farkas Izabella
Írta 2026.10.12.
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A holdciklus két sarokpontja között évezredek óta ugyanaz a logika húzódik: újholdkor vetünk, teliholdkor learatjuk, amit elvetettünk, és megválunk attól, ami már nem kell.

A pogány és keleti hagyományokban egyaránt megjelenik ez a ritmus, a modern spirituális közösségek pedig szívesen nyúlnak vissza hozzá, amikor arról beszélnek, hogyan lehet tudatosan kísérni a hónap érzelmi hullámzását. Ha te is érzed, hogy telihold környékén felerősödnek benned a dolgok, van min elgondolkodnod: nézzük, mit érdemes ilyenkor elengedned.

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1. A harag és a neheztelés

A telihold a csúcspont, az a pillanat, amikor minden, amit magadban hordasz, a felszínre tör. A spirituális gyakorlatok szerint ez a legjobb alkalom arra, hogy tudatosan elengedd a haragot, amit valaki iránt érzel, mielőtt az megkeseredne benned. Nem azt jelenti, hogy el kell felejtened a sérelmet, csak hogy ne te cipeld tovább a súlyát.

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