Telihold idején ezt a 7 dolgot érdemes elengedni – a spirituális hagyományok szerint

A holdciklus két sarokpontja között évezredek óta ugyanaz a logika húzódik: újholdkor vetünk, teliholdkor learatjuk, amit elvetettünk, és megválunk attól, ami már nem kell.

A pogány és keleti hagyományokban egyaránt megjelenik ez a ritmus, a modern spirituális közösségek pedig szívesen nyúlnak vissza hozzá, amikor arról beszélnek, hogyan lehet tudatosan kísérni a hónap érzelmi hullámzását. Ha te is érzed, hogy telihold környékén felerősödnek benned a dolgok, van min elgondolkodnod: nézzük, mit érdemes ilyenkor elengedned.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A harag és a neheztelés

A telihold a csúcspont, az a pillanat, amikor minden, amit magadban hordasz, a felszínre tör. A spirituális gyakorlatok szerint ez a legjobb alkalom arra, hogy tudatosan elengedd a haragot, amit valaki iránt érzel, mielőtt az megkeseredne benned. Nem azt jelenti, hogy el kell felejtened a sérelmet, csak hogy ne te cipeld tovább a súlyát.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.